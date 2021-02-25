[異動股] 領展33億元收購 上海七寶萬科廣場50%權益 半日造好升近3%

領展 (00823)相隔兩年再出手收購內地項目。該房託宣布，以人民幣27.72億元，即約33億元，收購位於上海的上海七寶萬科廣場之五成權益。這是領展第六個內地項目暨首個上海零售物業。憧憬收購後即時提升收入推動派息，領展造好，中午升2.8%收報74.6元。

領展內地項目一覽:

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七寶萬科廣場位於閔行區，屬發展成熟及人口稠密的郊區住宅區，與七寶地鐵站相連。該商場於2016年建成，包括樓高5層及地庫3層的商業物業，提供約149,000平方米總零售面積，租户包括蘋果，Uniqlo, Zara, 喜茶等。

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領展表示，七寶萬科廣場在新冠肺炎疫情期間展現了抗逆力。截至去年商場租用率約為97.8% 。物業正處於第二個租賃周期，擁有優良條件，可透過提升商戶組合及因應客戶需要提供訂製化服務，獲取潛在的租金增長。同時，該物業附近正發展多個基建項目，包括地鐵嘉閔線、機場聯絡線及七寶生態商務區，預計該區人口將持續增長下，可帶動商場人流。

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