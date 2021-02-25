【大行報告】瑞銀料昨日股價下跌已反映印花稅影響　略降港交所目標價5％維持「買入」評級

瑞銀發表研究報告指，新一份預算案中將股票印花稅由0.1%提升至0.13%，估計投資者的總交易成本將增加10%至20%，但預計對香港市場交易量的負面影響將較為溫和，僅為5%至10%，主要是由於香港股市大部分都不是超高頻率交易，加上認股權證及牛熊證仍免徵印花稅，相信是次調升幅度對於大多數散戶及機構投資者屬可以忍受範圍。



該行指，看好港交所(00388) 不斷完善的生態系統，以吸引更多新經濟股，預期加徵印花稅3個基點，不足以令中概股改變來港第二上市計劃，但步伐可能有所放慢。對於南向投資者而言，瑞銀認為香港市場仍有價值，雙重上市股份及新經濟股估值具有吸引力，是目前A股市場缺乏的投資機會。

港交所公布了第四季業績，淨利潤按年增長47%，符合該行預期。瑞銀指，管理層仍對交易所在吸引新經濟股票的定位持樂觀態度，預期IPO渠道保持穩定，加上互聯互通仍有進一步發展潛力，維持「買入」評級，將港交所的目標價由650元下調至615港元，認為預算案後的股價疲軟已反映股票印花稅的影響。

大行對港交所最新評級及目標價：