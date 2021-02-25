【強生疫苗】有效率66% 有望獲美國批准緊急使用

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加快批准新冠疫苗的進度。美國食品及藥物管理局（FDA）周三（24日）發布分析報告，指強生的單劑新冠疫苗整體有效率達66.1%，而且強生疫苗沒有出乎意料的安全憂慮，有望周五（26日）獲美國監管機構批准緊急使用。

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FDA的分析指出，接種強生（Johnson & Johnson）單劑疫苗14天後的有效率為66.9%，而接種疫苗28天後的有效率則為66.1%。FDA的分析更指，強生疫苗於南非的有效率達64%，較強生上月發布的初步數據結果高7個百分點。強生疫苗在美國的有效率為72%，於巴西的有效率為68%以上。

另外，FDA發現強生疫苗相關的常見副作用，主要是頭痛、疲勞、注射部位出現疼痛及肌肉疼痛。但整體而言，接種強生疫苗後極少出現非致命性嚴重不良反應的個案，更沒有出現接種後有過敏反應的個案。

FDA的獨立專家小組表示，強生的單劑新冠疫苗沒有出乎意料的安全憂慮。FDA周五將就強生疫苗的緊急使用申請召開會議，FDA按過往經驗通常會跟隨獨立專家小組的建議。

責任編輯：鄭錦玲