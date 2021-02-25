【新聞付費】Facebook宣佈3年内投資77億港元　以換取新聞内容授權

▲ fb承諾在未來3年內，會向新聞行業投資至少10億美元（約77億港元）。

早前澳洲政府通過新聞付費法案，要求Google和Facebook等平台，需就新聞內容付費給媒體公司。Facebook（fb）就此事曾與澳洲政府發生爭執，最近雙方已達成協議。fb更承諾，在未來3年內，會向新聞行業投資至少10億美元（約77億港元）。

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近日，fb全球事務副總裁Nick Clegg表示，十分樂意與新聞媒體公司合作，為用戶提供高質素新聞内容。從2018年開始，該公司已投資6億美元（約46億港元）與新聞媒體簽訂轉載新聞協議，現計劃未來3年至少投資10億美元（約77億港元），以支持新聞行業。他指出，fb正在與德國、法國新聞媒體進行談判。早前報道也指，加拿大有意跟隨澳洲推出相關法例，消息人士稱，fb已開始接洽加拿大新聞媒體。

據悉，fb從上周開始，禁止新聞媒體及澳洲用戶閱讀及轉發新聞文章，讓澳洲媒體無法在平台發布新聞內容，用戶也不能透過fb瀏覽新聞内容。最近，fb與澳洲政府已就新聞付費案達成協議，並會在數日内允許澳洲用戶及媒體分享及查看新聞連結。

責任編輯：李寶如