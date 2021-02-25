【阿里巴巴9988】對沖基金巨頭上季狠沽6924億元阿里ADS

阿里巴巴 （09988） 上季遭對沖基金大手減持。 彭博引述監管文件指，對沖基金巨頭Point72 Asset Management、Moore Capital Management及一眾加拿大與美國退休基金在內的投資者第四季拋售了1.01億份阿里巴巴的美國存托憑證，減少了890億美元（6924億港元）持股。

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Point72盡沽持股

報道指，這是對美國上市公司最大的減持，為第二大被拋售對象Salesforce.com Inc.的三倍以上。而沽出阿里巴巴的多是對沖基金界的明星，包括美國億萬富豪、著名的對沖基金經理Steve Cohe的Point72第四季拋售了其全部4.13億美元的持股；明星交易員出身的 Louis Bacon創辦的Moore Capital將持倉大減99%，Dan Loeb的Third Point將則減倉45%。另外，高瓴資本亦減持12億美元持股；加拿大年金計劃投資委員會也將其持股減少31%，價值21億美元的股份。

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去年11月內地監管機構在最後一刻叫停螞蟻集團350億美元的首次公開發行以來，持有其股份的阿里巴巴在美國股價下跌了約18%。內地監管機構還要求螞蟻集團重整業務，並啟動了對阿里巴巴的反壟斷調查。

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編輯：吳敏芳

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