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【Bilibili】嗶哩嗶哩B站第四季業績大勝預期　盤後曾反彈逾5%　電商業務收入按年增168%

股市 09:53 2021/02/25

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嗶哩嗶哩第四季業績大勝預期。

熱門中概股及傳下月回港第二上市的視頻股嗶哩嗶哩B站（美：BILI）去年第四季業績大勝預期，營收按年增長91%至5.9億美元，高於市場預期的5.5億美元；經調整後淨虧損為1億美元，較去年同期進一步擴大，毛利率達24.6%。

嗶哩嗶哩隔夜收報127.14美元，跌1.64%，業績放榜後，盤後一度反彈逾5%，最終漲3.74%，報131.9美元。最新市值447.4億元（約3469億港元）。

B站何時香港上市？詳情【下一頁】

上季整體付費率攀升至9%創新高

B站上季月均活躍用戶按年增長55%，達2.02億；當中移動端活躍永不按年增61%至1.87億。日活躍用戶達5400萬，按年增長42%。季內月均付費用戶按年大增103%，達1790萬；整體付費率創新高，從前年同期的6.8%攀升至8.9%。

第四季電商及其他收入搶眼   廣告、增值服務收入貢獻超手機遊戲收入

至於具體業務，B站上季電商及其他收入按年增長168%，報1.14億美元。廣告營收按年增長149%，為1.1億美元；手機遊戲收入按年增長30%，為1.7億美元；增值服務收入按年增長118%，為1.9億美元。

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相關文章：【美股焦點】大和唱好嗶哩嗶哩Bilibili來港二次上市　美股上望150美元、估值勢必超越快手

【中概股回歸】Bilibili傳聘4家投行為來港第二上市　擬集資最少78億（更新第二版）

編輯：陳華

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