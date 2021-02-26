【恒指夜期+ADR】夜期急瀉505點　阿里巴巴美股低水港逾4%ADR全綫急瀉（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國10年期債息繼續闖高，雖然儲局主席鮑威爾為通脹憂慮降溫，不過無阻債息上升，市場關注美國時間2月26日眾議院表決1.9萬億美元的紓困方案。夜期在期指結算後急瀉505點，收報29455點，失守3萬點關口。

港股期結日反彈，大市承接美股反彈高開455點，重上三萬點，其後走勢反覆向上，午後曾升逾700點，恒生指數最終收報30074點，反彈355點，成交2568億元。港交所 （00388） 續跌逾1%，險守500元；滙豐 （00388） 升逾3%；渣打 （02888） 績後跌近2%；內房炒上，潤地 （01109） 升11%藍籌最強。

即睇ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 46.79 -1.8% 騰訊ADR 672.83 -2.7% 阿里巴巴美股 232.69 -4.4% 網易美股 168.51 -7.3% 京東美股 361.97 -4.2%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【北水基金】北水基金經理無憂「黑色星期三」 仍看好港股中線表現

【大行報告】瑞銀調高恒指目標價7%至30600點 內地居民對股票需求較預期中強

【股票印花稅】冠軍分析師張憶東：加稅不改港股牛市 亂炒垃圾股付代價、提3大核心資產

【港股通新貴】冠軍分析師張憶東：25隻股份有望迎接北水 新納入港股通的股份具明顯超額收益（附潛在名單）

【吹奏摩笛】大摩上調年底恒指目標價5.7%至29600點（附亞太指數最新目標）

【福布斯2021】李嘉誠重奪香港首富 身家大升兩成靠ZOOM發圍

即市走勢︰

【03：00】夜期急瀉505點，收報29455點，失守3萬點關口。

【23：29】夜期跌109點，低水223點。

【23：18】夜期跌102點。

【22：50】夜期跌50點。

【22：32】美股開市，道指跌1點，納指跌41點，標指跌8點。恒指夜期跌59點，報29901點，低水173點。

【22：12】恒指夜期跌100點，報29860點，低水214點。

【19：01】恒指夜期轉升51點，報30011點，低水63點。

【19：00】立白旗下朝雲集團周五招股 入場費4646元（第三版）

【18：09】森松國際2115明日招股 一手入場費3960元

【18：07】恒指夜期跌42點，失守30000關，報29918點，低水156點。

【18：06】呂志和﹕中央對賭業看得好緊 集中合家歡路線

【18：05】bossini半年虧損8713萬、同店銷售跌22% 關閉部分港澳分店拓展內地版圖

【18：04】許正宇：如期8月起調高印花稅稅率 沒有「Plan B」

【16：25】昭衍新藥6127暗盤潛水 較招股價低約3%

【16：10】恒生指數收報30074點，反彈355點，成交2568億元。港交所 （00388） 續跌逾1%，險守500元；滙豐 （00388） 升逾3%；渣打 （02888） 績後跌近2%；內房炒上，潤地 （01109） 升11%藍籌最強。

【內房股】內地供地擬大改革推「集中供地」 內房股飆升 潤地升逾10%冠藍籌

【16：00】恒生指數U盤前升403點，報30121點。

【15：38】港股尾市升約380點，報30098點。

【15：38】港交所逆市跌500元爭持 1500個買盤500元排撈貨

【15：02】中鋁 （02600） 升幅擴大至兩成，高見4.28元。

【15：00】內地股市個別發展，上證升近0.6%；深證跌近0.3%；創業板指跌1%。

【15：00】昭衍新藥6127場外暗盤潛水跌近半成 一手帳面蝕約700元

【14：20】恒益 （01894） 股價升逾六成，高見0.43元，成交1149萬元。

【14：14】港交所 （00388） 最新再度轉跌逾1%，報501元試500元支持。

【港交所388】大和：港交所日均成交2000億至3000億元成新常態 調升目標價35%

【14：11】大市升幅收窄至500點以內，恒指升465點報30183點。

【14：09】【騰訊持股】微醫傳最快下月香港上市 估值543億元

【14：09】資源股炒上，中鋁 （02600） 升逾16%，破頂高見4.19元；首鋼資源 （00639） 、江西銅 （00358） 升逾3%。

【14：07】網易 （09999） 績前靠穩，升0.7%，報180.9元。

【13：55】港鐵 （00066） 升近3%，破頂高見47.6元。

【13：47】港股最新升約660點，報30376點。

【13：12】渣打 （02888） 跌幅擴大至逾2%，低見53.35元；滙豐 （00005） 則升逾4%，高見48.25元。

【13：10】大市升勢略回順，恒生指數升約580點，報30299點。

【13：07】美團 （03690） 最新升2%，報373.2元。

【美團股價】美團壟斷行為訴訟敗訴 需賠償餓了麼100萬人幣

【13：06】港交所 （00388） 午後再轉跌0.5%，報506.5元。

【13：01】渣打 （02888） 績後跌1%，報54.6元。

【13：00】港股午後初段升幅擴大至700點，報30436點，升717點。

【13：00】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，高見248.4元。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴為脫貧做貢獻 獲評「全國脫貧攻堅先進集體」稱號

石SIR今日推介港交所

【12：33】恒隆正式完成收購美國領事館壽臣山地皮 前稱交易獲中央同意

【12：31】希慎去年經常性溢利跌7.3%股息不變 利蘊蓮：今年香港經濟前景仍不明朗

【12：28】渣打派末期息每股9美仙、將重啟2.54億美元回購計劃 長遠擬逐步提高股息

【12：20】必瘦站：復業首周同期銷售按年增1.75倍

【12：12】銀娛去年EBITDA虧損10億、不派息 第4季轉虧為盈

【12：00】恒生指數半日反彈638點重上三萬點，報30356點，成交1483億元。內房股造好，中海外 （00688） 升一成；潤地 （01109） 升近12%；滙豐 （00005） 升近4%；港交所 （00388） 回穩，反覆升0.1%。

【11：53】港股中午收市前升630點，報30348點。

【11：42】昭衍新藥6127追揸沽攻略 券商：升幅約一成

【11：32】太陽國際 （08029） 升四成，高見1.46元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升近1.1%；深證升近0.8%；創業板指升近0.6%。

【11：27】ATMX中，僅阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟，跌0.3%。騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾2%；美團 （03690） 升逾1%。

【11：15】大市最新升604點，報30322點。

【11：12】國美零售 （00493） 升逾11%，破頂高見2.34元。

【11：07】滙豐 （00005） 最新升3.8%，滙豐宣布，計劃未來五年斥資逾35億美元加快亞洲財富管理及個人銀行的業務增長，銳意成為區內首屈一指的財富管理機構。

【HSBC滙豐】滙豐擬斥273億投資亞洲財富管理業務 未來5年增聘5000前線

【11：01】內地據報土地供應改革，內房股全面上升，萬科 （02202） 破頂升近15%；融創 （01918） 升逾13%；潤地 （01109） 、恒大 （03333） 最近升一成；雅居樂 （03383） 升逾9%；中海外 （00688） 升逾9%；碧桂園 （02007） 升逾8%。

【10：54】莎莎 （00178） 今早破頂高見2.19元後，倒跌6%，低見1.92元。卓悅 （00653） 跌近4%。

【電子消費券】莎莎破頂後急回 餐飲股造好

【10：51】港交所 （00388） 最新再轉升0.3%，報510.5元，早段一度倒跌逾2%低見495點。

【10：50】「契媽股」回升，移卡 （09923） 升逾13%；眾安在綫 （06060） 升半成；平安好醫生 （01833） 升逾3%。

【10：43】吉利 （00175） 升幅擴大至4%，高見27元。

【吉利汽車】吉利合併富豪業務保獨立公司 大和：似合作多於合併（第二版）

【10：37】港股最新升500點，升至30200點水平。

【10：35】新地郭炳聯：香港管治權握在愛國者手裡 香港才能長治久安

【10：28】成都普天 （01202） 股價飈升一成，破頂高見1.45元。成都普天公布於昨天接獲股東中國普天信息產業股份有限公司通知，其唯一股東中國普天信息產業集團有限公司，正在與中國電子科技集團有限公司籌劃重組。

【10：25】騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 分別升逾3%。

【10：24】港股升幅擴大至450點，報30172點。

【10：22】萬科 （02202） 升逾12%，破頂高見34.05元；融創 （01918） 升一成。

【10：16】內房股造好，中海外 （00688） 升逾6%；潤地 （01109） 升逾7%；恒大 （03333） 升逾8%。碧桂園 （02007） 升逾6%；雅居樂 （03383） 升半成。

【10：14】大市最新升362點，報30080點，再企三萬點水平。

【10：11】百威亞太 （01876） 績後跌逾2%，低見26.25元。

【10：08】水泥股續上，中建材 （03323） 升半成；潤泥 （01313） 、海螺 （00914） 升1%；山水水泥 （00691） 升逾4%。

【10：07】美銀證券此前發表報告唱好中生製藥 （01177） ，股價連日造好，今早升逾7%，高見9.16元。

【科興疫苗】中生製藥升逾7% 美銀：中生製藥估值尚未反映科興利潤貢獻

【10：03】港股最新升約250點，報29968點。

【09：52】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 升逾1%未企穩700元；美團 （03690） 轉跌0.7%；小米 （01810） 跌0.4%。

【阿里巴巴9988】對沖基金巨頭上季狠沽6924億元阿里ADS

【09：47】長和 （00001） 升3%，高見61元。彭博引述消息人士報道，長和系創辦人李嘉誠正在籌備通過在美國上市的一家特殊目的收購公司（SPAC），集資約4億美元（約31億港元）。

【李嘉誠投資】彭博：李嘉誠擬在美國通過SPAC上市集資31億元 最快本周向SEC遞交申請

【09：44】大市最新升180點，報29899點。

【09：44】港交所 （00388） 跌近2%，再次跌穿500元水平，低見499元。

【股票印花稅】港交所高開低走 再失500元關

【09：43】油價升至13個月高位，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 及中化 （00386） 分別升逾2%。

【09：40】康希諾生物 （06185） 升4%，高見374元。康希諾生物昨公布新冠疫苗「克威莎」獲內地受理上市申請。

【康希諾疫苗】康希諾曾升逾半成 新冠疫苗「克威莎」獲內地受理上市申請 單針14日效用率68.83%

【09：39】港交所 （00388） 沽壓未止，股價最新倒跌逾1%，低見501元。

【09：38】保利協鑫 （03800） 股價升逾14%，高見2.82元。

【09：37】恒富 （00643） 升1.5倍，破頂高見0.49元，涉15宗成交或19萬元。

【09：36】大市早段升幅收窄至300點內，未企穩30000點，報29984點，升266點。

【09：34】領展 （00823） 升2%，高見74.4元。領展宣布以27.72億元人民幣收購位於上海的上海七寶萬科廣場五成權益。

【領展823】領展收購上海七寶萬科廣場五成權益 作價27.72億元人幣

【09：33】滙豐 （00005） 早段升4%，高見48元。

【09：31】吉利 （00175） 升近2%；比亞迪 （01211） 升3%；長汽 （02333） 升逾3%；華晨 （01114） 跌近0.9%。

【吉利汽車】吉利：找到與富豪汽車最佳合併方案 雙方保持獨立公司結構

【09：20】恒生指數高開455點，開報30174點重上三萬點。港交所 （00388） 反彈近1.5%；滙豐 （00005） 升3%；美團 （03690） 升逾4%；快手科技 （01024） 升近4%。

【09：13】即月期指開報30062點，升366點或1.2%。

【09：05】人行今日開展200億元人民幣逆回購操作，因有200億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：59】恒指黑期升約370點，報30062點；道指期貨升91點，報32007點。

【08：10】百威亞太 （01876） 去年股權持有人應佔溢利為5.14億元，按年倒退42.8%，股權持有人應佔正常化溢利為5.57億美元，按年減少近44%，每股盈利3.89美分，末期息由2.63美分增至2.83美分。

【業績】百威亞太去年少賺近43% 末期息增逾7%至2.83美分

【08：05】高銀金融 （00530） 發盈警，預期於2021年度上半年將會錄得虧損大幅增加至約為9.93億元，按年擴大一倍。

高銀金融發盈警 料上半年虧損增一倍至9.93億元

【07：45】昭衍新藥 （06127） 以每股151元定價，超額認購309倍，一手中籤率5%。

【新股IPO】昭衍新藥6127近54萬人認購 超額認購309倍一手中籤率5%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報30031點，升313點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報47.09元，升0.99元或2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報691.71元升4.71元或近0.7%。

【07：30】聯儲局主席鮑威爾淡化通脹憂慮，加上美國眾議院民主黨人發布抗疫紓困法案的新文本，其中包括新支出項目，道指升424點或1.4%，報31961點。納指一度下滑1.3%，收市彈1%，報13597。標指則倒升44點或1.1%，收報3925點。

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責任編輯︰梁浩碩