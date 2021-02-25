【遊戲驛站GME】GameStop又炒上　曾升逾8成後插水觸發熔斷

▲ 【遊戲驛站GME】GameStop GME又炒上 股價急颷一倍後盤後續升一倍

GameStop 遊戲驛站（美︰GME）再度炒上，周四（25日）甫開市升逾85%，惟及後即跳水並觸發熔斷，熔斷前升幅收窄至23%，恢復交易後，升44%，報132.27美元。

據研究機構Ortex數據，遊戲驛站空軍在周三交易日損失8.18億美元。

GME此前宣布財務總監Jim Bell將要離職，Reddit論壇上網友熱議，引發投機者大舉買入。

Jim Bell於2019年7月被任命為CFO，任職不到兩年。有報道指，董事會及管理層促使Jim Bell下台，以便為一位新CFO讓路，計劃將GameStop由一家實體零售商轉型為電子商務公司。



GameStop方面表示，Jim Bell退出與公司運營、政策等無關，也與散戶「逼空大戰」引發的股價劇烈波動無關。

遊戲驛站GameStop觸發美國散戶集合力量「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷，GameStop股價一度升至483美元計，其後股價大幅回落至不足50美元。

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責任編輯︰梁浩碩