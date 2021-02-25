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【遊戲驛站GME】GameStop GME又炒上　股價急颷一倍後盤後續升一倍

股市 08:36 2021/02/25

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【遊戲驛站GME】GameStop GME又炒上　股價急颷一倍後盤後續升一倍

GameStop 遊戲驛站（美︰GME）再度炒上，股價急飈一倍，收報91.71美元，盤後股價續升一倍，重上100美元水平，報186.93美元。GME此前宣布財務總監Jim Bell將要離職，Reddit論壇上網友熱議，引發投機者大舉買入。

Jim Bell於2019年7月被任命為CFO，任職不到兩年。有報道指，董事會及管理層促使Jim Bell下台，以便為一位新CFO讓路，計劃將GameStop由一家實體零售商轉型為電子商務公司。
    
GameStop方面表示，Jim Bell退出與公司運營、政策等無關，也與散戶「逼空大戰」引發的股價劇烈波動無關。

遊戲驛站GameStop觸發美國散戶集合力量「挾爆淡倉」對抗華爾街大鱷，GameStop股價一度升至483美元計，其後股價大幅回落至不足50美元。

【遊戲驛站GME】GME挾淡倉領軍人物Keith Gill遭集體訴訟　涉嫌證券欺詐及操縱市場

遊戲驛站GME一戰成名　Reddit新一輪融資估值翻一番至60億美元

【遊戲驛站GME】WallStreetBet散戶損失慘重　散戶﹕有假帳戶興風作浪

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責任編輯︰梁浩碩

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