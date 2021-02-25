【業績│啤酒股】百威亞太去年少賺近43%　末期息增逾7%至2.83美分 股價跌逾6%（第二版）

▲ 百威亞太去年少賺近43% 末期息增逾7%至2.83美分

百威亞太 （01876） 公布業績，去年百威亞太股權持有人應佔溢利為5.14億元，按年倒退42.8%，股權持有人應佔正常化溢利為5.57億美元，按年減少近44%，每股盈利3.89美分，末期息由2.63美分增至2.83美分。百威亞太股價績後跌逾6%，低見25.4元，現報25.4元。

集團對疫情發展樂觀

百威亞太聯席主席楊克表示，不會以2019年的表現作為業績指引的基準，但集團對疫情發展樂觀，皆因確診個案回落，主要市場中國內地在防控上嚴謹，大部份銷售渠道已回復正常。

期內，收入下跌12.4%，每百升收入下跌0.3%。單計第四季，收入下跌1.6%，每百升收入上升1.1%。去年總銷量減少12.1%。單計第四季，銷量減少2.6%，因中國的增長遭韓國及印度受新冠肺炎疫情的持續影響所抵銷。

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內地「就地過年」對啤酒銷量無影響

於中國，在銷量下降10%及每百升收入下降1.1%的影響下，收入下跌11%。盡管因2021年的農曆新年來得較遲而導致渠道存貨減少，第四季仍錄得銷量增長0.9%。盡管於去年2月至4月主要因新冠肺炎疫情對餐飲渠道的影響而失去大量市場份額，透過有效的商業行動及資源分配下，在其後各季度持續增加市場份額，尤其是第四季，估計市場份額增長140個基點，銷量增長0.9%。因此於去年在中國損失的市場份額大幅減少至55個基點。

集團表示中國今年銷量至今符合預期，而由於在沿海地區有更高端的組合，故品牌組合亦表現穩健。楊克表示，內地鼓勵「就地過年」，對公司銷量沒有影響，因為在北面及東北地區也有強勁的市場地位，而且在上海及廣東等城市的工人更追求於高端啤酒。

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對韓國整體經濟及行業復甦謹慎樂觀

韓國方面因新冠病例數目呈下降趨勢，加上已於2月放寬限制，相較2020年12月，對整體經濟及行業復甦持謹慎樂觀的態度。

問及其他市場的發展，楊克指，對部份市場感到興奮，主要來自然增長及併購的潛力，特別是東南亞地區的當地啤酒商具領導市場地位。同時，他認為，日本、紐西蘭及泰國等地的高端及超高端啤酒市場發展落後。

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責任編輯︰梁浩碩