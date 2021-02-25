【美股收市】鮑威爾淡化通脹憂慮 道指破頂飆424點 納指漲1%

聯儲局主席鮑威爾淡化通脹憂慮，加上美國眾議院民主黨人發布抗疫紓困法案的新文本，其中包括新支出項目；刺激美股三大指數齊轉升，最終以貼近全日高位收市，道指破頂 ，一度突破32000關。

道指收市升424點或1.4%，報31961點。納指一度下滑1.3%，收市彈1%，報13597。標指則倒升44點或1.1%，收報3925點。

支付公司Square上季每股賺32美仙，較市場預期多8美仙，公司表示已買入價值1.7億美元的比特幣，股價跌7.5%。散戶再度熱炒沽空概念股，GameStop股價急飆1倍。

美債息升勢明顯放緩，10年期債息曾見1.435厘後回順，最新報1.382厘。金價連續第二天回落，跌穿1800美元心理關口。

鮑威爾昨日連續第二天到國會就貨幣政策作證，強調儲局可能須時3年，才能實現2%的通脹目標。他預期未來一年，通脹或許有些波動，但影響不會「巨大或持續」(large or persistent) ; 他希望通脹維持在2%，而不是低於2%。

鮑威爾昨日亦重申目前不會收緊貨幣政策，意味零息及大規模買債措施將會延續。他又指，只有疫情結束，經濟才有望創造增長。全美零售商聯合會(NRF) 相信，隨着民眾廣泛接種疫苗，經濟逐步重啟，零售業今年將明顯反彈，增長率預料介乎6.5%至8.2%。

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責任編輯：柯志宏