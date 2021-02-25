聯儲局副主席稱美經濟前景改善 暗示不急於收回刺激措施

▲ 聯儲局副主席克拉里達指，美國今年及以後的經濟前景已經改善。（法新社資料圖片）

美國聯儲副主席理克拉里達（Richard Clarida）表示，2021年及以後的經濟前景已經改善，但要恢復到新冠疫情爆發前的狀況尚需時日, 暗示儲局不急於收回刺激措施。

克拉里達周三在事先準備好的演講中表示：「盡管我們的利率和資產負債表工具，為經濟提供強有力的支持，並將在經濟復甦過程中繼續提供支持，但經濟活動和就業還需要一段時間，才能恢復到去年2月經濟周期高峰時的水平。」

他指出，冬季新增新冠病例數激增，以及病毒變異令人擔憂，也給近期前景帶來下行風險，不過，數種有效疫苗的開發，和國會去年12月底通過財政紓困方案都是可喜的消息，意味著2021年及以後的經濟前景更加光明，這種展望面臨的下行風險已經減弱。

與此同時，克拉里達指出，儲局自去年12月起的經濟預測，要求失業率降至4%以下，通脹率在2023年底恢復至2%的儲局目標，這都較十年前金融危機後的反彈速度快得多。

聯儲局將在下月政策會議上，發布一系列新的預測。

克拉里達的謹慎樂觀言論，與主席鮑威爾在本周國會聽證會陳述一致，都表明美聯儲並不急於撤回刺激措施。

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編輯：李勝君



