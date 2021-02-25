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【樓市現象】新財政預算案未有為樓市減辣 調查指逾半數受訪者置業信心無影響 代理：調高股票印花稅將增套股換樓

股樓投資 08:02 2021/02/25

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財政司司長陳茂波周三（24日）公布最新一份財政預算案，未有為樓市減辣，有關樓市的內容也不算多，對樓市未見直接刺激作用，市場普遍人士也認為有利今年樓價向好。

【增印花稅】政府擬增股票印花稅至0.13% 增幅達3成 港股即挫900點 業界人士：影響只屬短期，詳見【下一頁】 


為了解市民於財案後的最新置業意向，香港置業於財政預算案公佈後、以問卷形式進行最新「財政預算案後置業意向」調查，成功收回有效問卷共452份。結果顯示，有不足一半（49.3%）受訪者認為有受惠於財案相關政策，比例較去年的65.5%顯著下跌，跌幅為16.2個百分點。

 

即睇最新一份財政預算案重點內容：

 

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【筍盤推介】 港島西上車屋苑位處名校網 5分鐘直達港鐵站 業主減價30萬 樓價只係「5字頭」，詳見【下一頁】 


而政府沒有為住宅物業市場加減辣招，主要增加長遠供應為主，有超過半數(51.8%)受訪者表示沒有影響其置業的信心，比例按年增加5.8%個百分點；其次置業信心因而減少的受訪者佔21.9%，至於認為信心有所增加的則佔26.3%，反映財案對市民置業信心未有巨大影響。

【財政預算案2021】今年度賣地計劃推15幅住宅地可建6千伙 全年潛在土地供應供應達1.65萬伙 鼓勵工廈重建，見【下一頁


至於被問及如果政府調整政策助港人首置上車，有最多受訪者認為取消壓力測試有幫助，佔比高達近2成(即19.9%)，其次為放寬按揭成數，佔18.8%，有14.6%受訪者期望能夠提供首置低息貸款。


香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽認為，預算案內容一如市場預期，聚焦企業及民生紓困措施，沒有為住宅物業市場加減辣招，而房屋及土地政策雖然以長遠發展為主，短期內供應難以大幅增加。不過，值得注意的是，政府計劃將東九龍區五幅商業用地改劃作住宅用途，初步估計共可提供約5,800個私人房屋單位，有助增加市區私人住宅供應，進一步鞏固東九龍新地標之地位，對整體樓價有支持作用，故此上調對樓價的預測，預期今年樓價升至少10%。

【樓市故事】上車客蜂擁入市 「90後」後生仔儲夠首期即上車 530萬購豫豐花園2房作新婚愛巢，詳見【下一頁 

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則認為，新財案繼續努力增加土地及住宅供應，未來5年私人住宅每年平均落成量約1.8萬個，較去年公布的1.96萬個，再進一步減少，相信政府覓地困難於短期內亦難解決，即使成功覓地，比例亦較著重公營房屋供應，相信未來私人住宅供應依然匱乏。


他又指，於各國量化寬鬆下，商品市場受追捧，汽車、股票成交量增加。於新一份財政預算案中，股票印花稅被調升，汽車首次登記稅及牌費亦增加，相比起以上兩項商品，物業市場並未於新一份財案中被加辣，相信套股換樓活動增加，部份資金將流向樓市。
 

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記者：陳詠妍

陳永傑 物業市場 股票 樓價 落成量 成交 紓困措施 印花稅 物業
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