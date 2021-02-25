【刺激法案】眾議院發布新文本 增3類支出 總額進一步超標

▲ 眾議院多數黨領袖Steny Hoyer周二說，眾議院全會將在周五對拜登救濟法案進行表決。（法新社資料圖片）

美國眾議院民主黨人發布抗疫紓困法案的新文本，其中包括新支出項目。這增加議員們調整數字的工作負擔，以使其符合本月初國會設定的1.889萬億美元上限。

眾議院規則委員會是該法案送交眾議院全會討論的最後一關。該委員會周三發布新法案文本，包括其他委員會草擬法案中沒有的3類新支出，不過其他委員會草擬法案已超出1.889萬億美元上限。議員需先解決這問題，法案才可能獲通過。

眾議院多數黨領袖Steny Hoyer周二晚間說，眾議院全會將在周五對拜登的救濟法案進行表決。預計參議院將對眾議院的版本做出自己的修改，包括可能調整或取消逐步提高最低工資至每小時15美元的規定。然後，眾議院需要對參議院調整通過的法案再次投票。

民主黨領導人希望在3月14日前獲得最後通過。

預算委員會總法律顧問Raquel Spencer周一表示，3類新支出預計將令法案總規模增加約117.5億美元。美國參眾兩院本月較早時在預算決議投票中，設定1.889萬億美元上限，而根據國會預算辦公室的計算，上一版本法案文本已經超支310億美元。

如果法案總額超過預算決議的限制，則不符合參議院正在使用的快速程序的條件。

眾議院規則委員會增加的開支，包括對外援助、部落援助以及對國家科學基金會和國家標準技術研究院的撥款。

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編輯：李勝君