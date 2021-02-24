【新股IPO】生物科技公司冠科美博遞交上市申請 奧博資本持股逾2成

▲ 生物科技公司冠科美博向聯交所遞交上市申請。

生物製藥公司冠科美博（Apollomics）向港交所 （00388） 遞交上市申請，摩根士丹利、美銀證券、華興資本為聯席保薦人。根據初步招股資料，冠科美博主要開發可能與其他治療方法結合的腫瘤療法，目前有10款候選藥物在研，其中5款處於臨床階段。

公司核心產品APL-101為一種新型的具有選擇性的強效c-Met抑製劑，冠科美博目前正在中國、香港和澳門以外的市場開發該產品，APL-101作為單一療法正研究用於治療非小細胞肺癌、 多形性膠質母細胞瘤、 其他實體瘤，同時該款藥物與其他抗癌藥物聯合治療非小細胞肺癌和其他類型的癌症。

公司在中國的主要候選藥物為APL-106，一種有望成為「同類第一」的E-選擇素拮抗劑。

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冠科美博目前未有任何候選藥物獲批進行商業化並產生收入，公司2019年錄得虧損4590萬美元，2020年首三季虧損4330萬美元，按年擴大13%。

冠科美博主要股東包括奧博資本（OrbiMed）、招銀國際，分別持有其21.55%、9.39%股權。

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編輯：陳健婷