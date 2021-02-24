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【財政預算案2021】羅兵咸永道﹕籲政府立法股票印花稅聽取金融服務業意見

宏觀解讀 23:32 2021/02/24

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政府今日（24日）宣佈今年預算案各項政策，預算案提到將買賣雙方各應支付的股票印花稅從0.1%上調至0.13%。

政府今日（24日）宣佈今年預算案各項政策，預算案提到將買賣雙方各應支付的股票印花稅從0.1%上調至0.13%。羅兵咸永道發表回應，表示儘管提高股票印花稅可增加政府庫房收入，對公眾影響相對其他稅項影響較小，但該行建議，政府在立法過程中應積極聽取金融服務業的意見，並考慮將來適度調整股票印花稅率，以提升香港股票市場的競爭力。

港府擬加股票印花稅，詳情可見﹕【下一頁】

羅兵咸永道亦指，該行對今年預算案中的政策表示歡迎，例如綠色債券和保險掛鉤證券發行成本可獲資助，在港上市的合資格房地產投資信託基金、在港設立或遷冊來港的開放型基金型公司亦享有資助，預料有關措施可進一步鞏固香港金融服務業。

此外，該行亦認為，雖然在今年預算案中，支持個人和企業的紓困措施未有像往年慷慨，但基於政府財政赤字持續上升，「派糖」規模減少屬意料之內。針對政府派發電子消費券措施，羅兵咸永道則認為有關做法可刺激香港消費市道，令過去一年深受疫情打撃的本地零售業受惠。

不過，該行亦表示，除了金融服務業外，期望政府考慮其他對香港經濟發展具有戰略意義的行業，為該批行業提供更多激勵措施，以幫助香港發展成為區域總部和知識產權樞紐。

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編輯﹕賴奕羚

 

港股 經濟 財政預算案 金融 綠色債券 羅兵咸永道 印花稅

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