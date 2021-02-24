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【科技股女股神】科技股回吐　Cathie Wood旗下ARK基金走資創紀錄

股市 23:00 2021/02/24

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Cathie Wood旗下ARK基金走資創紀錄

美國債息急升，科技股周二（23日）急挫。科技股女股神、獲網民稱為「契媽」的Cathie Wood旗下基金重傷，並錄得有紀錄以來最大的投資者資金流走。

女股神響應「buy the dip」，趁Tesla急瀉大手買入，詳看【下一頁】

ARK的5隻ETF周二全綫下挫，據彭博數據顯示，Cathie Wood旗下旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）曾一度跌12%，最終收跌3.3%，投資者亦從ARKK撤走4.65億美元（約36億港元）。另外，ARK Genomic Revolution ETF（ARKG）有2.02億美元（約15.7億港元）的資金流走，ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）亦有1.19億美元（約9.2億港元）的流出。

雖然資金流出只佔Cathie Wood旗下基金的一小部份，但卻是自公司2014年創立以來前所未見的情況，是次資金從ARKK流出的金額更是以往紀錄的3倍多。

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【科技股女股神】美債息升科技股挫　女股神Cathie Wood旗艦基金急瀉

【科技股女股神】Cathie Wood旗下ARK兩隻ETF減持騰訊　套現約2.9億元

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編輯：袁諾曦

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