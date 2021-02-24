【財政預算案2021】數碼港投資創業基金獲注資2億元　有助帶其他投資者共同投資

2021至22年度財政預算案，提及向「數碼港投資創業基金」注資2億港元，強化數碼港創投對接平台的角色，並繼續推動數碼港擴建計劃。



【財政預算案2021】一文看清預算案重點創科內容（不斷更新）



【財政預算案2021】創科業界：支援措施無新意 僅對現行措施「加碼」

數碼港主席林家禮博士表示，是次向數碼港投資創業基金注入額外2億元資金，能助數碼港支援更多具潛力初創，帶動其他投資者共同投資，以推動香港整體創業及創投生態。

數碼港透過「數碼港投資者網絡」、「數碼港企業網路」及「數碼港科技網絡」協助初創企業尋找資金、 生意和技術 ，提升他們的成功機會。

初創及科技公司社群3年增60%

過去3年，數碼港的初創及科技公司社群，由1000間增加60% 至1600 間，並聚焦金融科技、智慧生活、數碼娛樂及電競三大應用科技範疇發展。未來將加強與金管局等金融及監管機構合作，推動創新金融服務產品的落實應用，並積極發展合規科技、網絡安全、法律科技等香港具有優勢的應用科技範疇。

數碼港亦歡迎政府將「創科實習計劃」恆常化，資助STEM本科學生體驗創科工作，以鼓勵更多青年投身創科。數碼港多年來積極培育創科人才，當中「數碼科技實習計劃」已為超過 1000 名年青人提供與創科相關的實習機會，未來將投入更多資源，透過「數碼港學院」為青年人創造更多實習、就業和創業機會，協助更多青年投身創科行列。



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力推港青到大灣區發展

數碼港將繼續配合政府推動大灣區創科建設，協助年青人把握大灣區創科發展機遇，當中「數碼港大灣區青年創業計劃」便讓大灣區青年跨地域合作並接受創業培訓。

數碼科技是未來經濟發展重要動力，完善的創科基建能為產業提供更大的發展空間，數碼港將透過第五期擴建計劃，積極擴展創科空間和相關配套設施，以容納更多初創企業，推動行業發展；同時鞏固人才培育發展，以滿足香港創科發展的殷切人力資源需求，打造更蓬勃及多元化的創科生態圈。

編輯：梁巧恩