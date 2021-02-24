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【閃‧亮‧人生@iM網欄】Staycation 必試推介 老香港情懷Fleming Hotel

名人薈萃 22:47 2021/02/24

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不知道大家是否跟我一樣，希望疫情過後可以盡快飛去其他國家旅遊？相信仍有一段時間，大家都未能周遊列國，但是對我這個「Hotel-holic」而言，不能出埠的這段時間，我就將目標和Budget轉戰香港本地Staycation！

Hotel-holic 尋找香港隱世精品酒店

話說我對旅遊有「特殊癖好」...就是住酒店！我就是那種在尋找Dream Hotel Stay的過程中，已經會「未出發、先興奮」的那種人。對我來說，出外旅遊睇景點是其次，和我一起同遊過的朋友都知道，我最Enjoy策劃旅遊行程，而我最看重丶也絕不會假手於人（包括秘書小姐）的事情，就是要尋找一些隱世有「Tay」、而且性價比高的酒店去體驗。尤其是每當我入住後發現貨「真」對版，是最有滿足感的。

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而我本人對Boutique Hotel 就特別情有獨鍾，就算過往出差工幹也好，或是和家人旅行也好，我也不太喜歡選擇老牌傳統大型連鎖酒店，那怕是五、六星級但是已「年事已高」，而且很Corporate的舊酒店（我對舊酒店的標準是超過三年或以上的）一定不會是我的選擇！世界各地全新的型格小型Boutique  Hotel，必會是「賣飛佛」！

這麼多年來，其實真的沒有機會...老實說亦從來沒有想過會入住香港的酒店。所以在疫情期間，除了專心工作外，週末新的「細藝」就是趁機發掘「遠在天邊、近在眼前」的本地薑～香港新開的酒店！

當然疫情期間，真的有很多社交防疫措施要遵守，但無礙我們一家三口身體力行去支持本地酒店業及餐飲業，所以在過去的一年，大大話話Staycation了20多次！太開心真的给我找到很多間都令人喜出望外的酒店！

今次想同大家推介的這間，是我覺得性價比超級高的精品酒店，位於灣仔菲林明道的The Fleming Hotel。

老香港情懷渡輪Feel

這家酒店設計靈感源自6、70年代的工業風，主題色調是深綠色配金色Brass五金製品。酒店房間每項細節都穿插著兒時經常乘坐的天星小輪細節。特別是他們選用Brass黃銅飾面的配件，配合天星小輪的藤造座椅及木製百葉窗，這個配搭出奇地精緻漂亮且有深度，也極富香港特色。

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特別喜愛房間內安裝的燈飾，很有復古風。房裏最少有四、 五盞燈可以配合客人入住的心情而調較不同光暗度。整體設計不但有格調也很貼心實用。作為一間精緻的酒店房間，Mood Lighting 是絕對不容忽視的。

就連酒店的Check-in Counter，雖然Lobby細細但精緻無比，甚至走廊設計以至房號門牌，以及房內那個「Do Not Disturb」的牌，也充滿了小輪主題特色，充滿打咭位！疫情期間，低至700元已可入住面積最小的房間，而我今次則選擇了Queen Size Bed + Pull Out Bed的中型房，面積只有250呎，一家三口尚算足夠，價錢$1,000左右一晚。

久違的一家人豐富大餐

酒店內唯一一間餐廳，主打意大利南部美食的Oysteria Marzia，是Staycation 必選餐廳。餐廳面積雖然不大，但勝在樓底很高，有兩層的高度，極富空間感，很大氣、很寬闊、很舒服。整體裝修風格雖不算是非常華麗，但很Chic很有Vibe 的，就算不入住酒店單純在餐廳吃飯，也非常值得一試。

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上年6月份Staycation入住此酒店時，這餐廳是有早餐服務提供予住客的，特別推介的是Avacado Toast，一試難忘。但剛剛上週末再次入住時，因為疫情第四波關係，餐廳暫沒有供應堂食早餐服務，有點失望。

沒事！沒有早餐吃不打緊，晚餐也必須要捧場！必點餐廳的Signature 是Special Fish Dish！我其實不是一個很愛吃魚的人（除了魚生）。可能是農曆新年期間入住的關係，吃飯總講意頭。所以便點了寓意「年年有餘」的Fish Dish。客人可自選4、5種烹調方式，我特別挑了最「花臣」和「攪作」的煮法，就是Salt Baked！

Chef先用海鹽焗好在Bar Counter 挑選的新鮮魚，再由待應推出來搞搞現場氣氛，灑上餐酒、點著火，我將它命名為「浴火重生」鹽燒魚！現場效果的確非常吸睛的一個上菜方法，到這餐廳我必會推介這道菜。

亮點是...這道菜價錢不算很貴，大概是500元左右，而且份量也足夠三人分享。這條魚看似清淡但入口卻非常有層次，而且鮮嫩可口又多汁，海鹽的鹹味與帶微酸的檸檬汁很夾很配合，就連我這個不太愛吃魚的人，對這道「浴火重生」鹽焗魚仍念念不忘，現在想起都垂涎欲滴！好味程度加上視覺效果，真的要給一個讚！

主菜除了點鹽焗魚外，當然也有散叫一些前菜或配菜，我們就選了生蠔、我至愛的炸魷魚Calamari 和炸南瓜條Zucchini Fries，全部都很好吃。自限聚令放寬至四人一檯後，一家人終於可以不用分檯一起吃一頓豐富賀年大餐，感恩！

後語：

住酒店Staycation不一定要很貴，只在乎精緻有Quality！就如人生一樣，財富不一定要很多，「重質不重量」，一家人最緊要齊齊整整，要懂得珍惜小確幸，多多發掘身邊那些被遺忘、被忽視的事物，就如發現隱藏在城市裡的高質精品酒店，慢慢地就會發現幸福其實不遠，精彩的人生莫過於此！

Fleming Hotel Gallery:
https://thefleming.com/en/gallery/

Osteria Marzia:
https://thefleming.com/en/restaurant/

利申：筆者不認識此酒店或餐廳老闆，兩次入住及餐廳用膳也是付費的啊。是次分享純真心推薦的！

作者_陳嘉賢簡介：

德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

更多閃‧亮‧人生@陳嘉賢的文章請按此

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撰文 : 陳嘉賢

香港
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