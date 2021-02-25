【開市9點半】復必泰疫苗今日未能抵港　股市弱勢買iBond好過炒醫藥股？

（1）港人關注疫苗入口進度，不過食物及衛生局最新發聲明指，收到復星醫藥 （02196） 通報，由於疫苗出口程序未完成，首批「復必泰」疫苗未能按預期般於今日抵港。首批100萬劑「復必泰」疫苗會盡快由德國分兩班航班運送至香港，據了解「復必泰」疫苗延遲抵港並不涉及歐盟新冠疫苗出口管制問題。

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【復必泰疫苗】首批復星BioNTech疫苗未完成出口程序 未能於明日抵港

（2）政府於財政預算案宣布調高股票印花稅，港交所 （00388） 股價即時大跌。究竟各家投行如何新股票印花稅對港交所的影響？本網綜合各大行意見，助讀者一文看清。

【股票印花稅】一文看清投行對加印花稅分析 美銀：對機構投資者衝擊大、摩通：反應過大

（3）港交所最新披露，李小加去年收取的酬金總額約1.2億元，較2019年的5110.5萬元增加超過一倍。李小加2020年的表現花紅中，包括一筆經董事會批准的特別花紅3000萬元。

【港交所】李小加去年酬金增逾一倍至1.2億元 獲3000萬特別花紅

（4）港府昨日公布的財政預算案將銀色債券合資格投資門檻降至60歲，畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人梁愛麗認為，銀色債券門檻下降，可以擴闊銀債市場，令更多人買入銀債。

【財政預算案2021】畢馬威：銀色債券年齡降可擴闊投資者基礎 增股票印花稅可更快捷及簡便地提高收入

（5）股票市場方面，彭博引述消息人士報道，長和系創辦人李嘉誠正在籌備通過在美國上市的一家特殊目的收購公司（SPAC），集資約4億美元（約31億港元），但具體條款仍未確定。報道指李嘉誠代表未有回覆。

【李嘉誠投資】彭博：李嘉誠擬在美國通過SPAC上市集資31億元 最快本周向SEC遞交申請

（6）財政預算案指，今年將再發行150億元iBond，以及240億元銀色債券，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，以現時全球仍處於超低息的大環境，若iBond保持兩厘的保證年回報，銀債的保底息更有3.5厘的話，相信避險族深感興趣。

【iBond】iBond料保持兩厘保底息 銀行界料丁財兩旺

（7）除了iBond，不少「好息」一族亦關注定存息率。不過，虛擬銀行Mox，事隔僅2個月即再度調整存款息，除削減活期存款息率，同時將合資格的特惠存款金額降至50萬元，將於3月1日起生效。今次是Mox開業半年以來，第二次調整存款息。

【虛擬銀行】Mox 1厘活期息不再 減息至0.65厘、首50萬元合資格

（8）新股市場方面，內地線上汽車服務平台「途虎養車」傳擬計劃今年赴美上市。外電報道，公司有機會選擇在美國上市，主要因流動性較好及有更多同類型的公司在美國掛牌。

【新股IPO】途虎養車擬今年赴美上市 估值高達295億（第三版）

（9）中國放寬外資金融公司的限制後，瑞信及瑞銀傳擬將多位銀行家從香港遷往內地，以便在爭取交易競爭上更有利。

【外資拓內地】傳瑞信及瑞銀將部分員工由香港遷往內地 增加競爭優勢

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】