【財政預算案】政府推5,000元消費券　滙豐施穎茵：期待政府公布消費券等詳情

▲ 政府推5,000元消費券 滙豐施穎茵：期待政府公布消費券等詳情

財政司司長陳茂波今日宣讀新一份財政預算案，提出分批派發5,000元消費券、建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」等。銀行業界對預算案措施表示歡迎，滙豐香港區行政總裁施穎茵指，期待當局公布包括消費券及個人特惠貸款計劃等措施的詳情。

銀行公會稱，隨著疫苗接種計劃的啟動和財政措施的支持，有信心香港經濟將重拾復蘇動力。

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施穎茵表示，疫情導致香港經濟嚴重受創，相信最新公布的幾項額外紓緩措施，可幫助受影響的人士和企業。自疫情爆發以來，滙豐已推出多項紓緩措施，單計2020年，滙豐向個人及批發客戶分別提供超過260億美元，以及超過520億美元紓緩資金。

中銀香港 （02388） 副董事長兼總裁孫煜指，預算案提出至少3項重要金融服務舉措，包括：加快落實債券通南向交易、加快發展綠色及可持續金融，未來5年發行1,755億元綠債等。

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花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示，歡迎一系列旨在支持中小企業和鼓勵本地消費的刺激措施，該行將與政府和銀行業緊密合作，以促進這些計劃適時執行。

伍燕儀續指，在積極進行大灣區相關籌備工作，並準備通過跨境理財通計劃為零售客戶提供離岸財富管理服務，以及為希望在大灣區內和區外擴展的公司提供跨境銀行服務。

針對加快落實債券通南向交易，施穎茵表示，北向通自2017年推出以來，讓全球投資者可以更方便參與內地債券市場，假如「南向通」能夠早日開通，內地投資者便能透過香港，涉足更多元化的定息收益產品。香港資本市場亦將繼續受惠於人民幣國際化的發展。

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