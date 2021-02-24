  • 20°C
香港時間 : 2021224日 (三) 23:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度裔天才兒童Kautilya破健力士世界紀錄 靠網上課程自學編寫程式 用346天成最年輕軟件工程師

環球政經 22:25 2021/02/24

分享：

IT行業一直被視為甚有前景的行業，在全球經濟活動網絡化的年代，不少人都有意投身IT行業，有些更不惜半路出家，自學轉型。印度作為IT大國，自然有不少人才，也有人相信印度人在編寫程式上有獨特的天分。一名英國印度裔6歲兒童，就得天獨厚，自學IBM的Python、AI獲得多項專業認證，並打破健力士世界紀錄，成為全球最年輕的軟件工程師。

【變種病毒】難達群體免疫 印度驚現240多種新冠變種病毒 ：【下一頁

這位6歲兒童Kautilya的父親Ishwari Katariya在兒子的IT路上功不可沒，知道兒子對這方面有興趣，就為他在網上尋找一些結構清晰、定義明確的程式和AI免費線上課程，讓兒子更容易學習。剛開始學習時，Kautilya先後接觸了Python、JavaScript與HTML，後來認為Python於AI及機器學習上的應用表現最好，因此專注使用Python，花了約7個月的時間掌握語法。直到2020年11月，Katariya已獲發IBM在Python和AI的5個認證，亦完成了edX的AI基礎專業認證和Python資料科學課程。 

【駕駛態度】外國YouTuber開自動駕駛 便邊睡邊開車：【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Kautilya現時成為了全球最年輕的兒童軟件工程師，同時打破健力士世界紀錄，學習過更只花上346天。不過Katariya似乎還未滿足，，繼續攻讀IBM的其餘兩個課程，努力爭取另一項AI的專業認證。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:翁嘉陽

機器學習 印度

下一篇文章

【恒指季檢】恒指周五公布本年首次季檢結果 6大染藍熱門逐個捉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽