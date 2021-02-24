印度裔天才兒童Kautilya破健力士世界紀錄 靠網上課程自學編寫程式 用346天成最年輕軟件工程師

IT行業一直被視為甚有前景的行業，在全球經濟活動網絡化的年代，不少人都有意投身IT行業，有些更不惜半路出家，自學轉型。印度作為IT大國，自然有不少人才，也有人相信印度人在編寫程式上有獨特的天分。一名英國印度裔6歲兒童，就得天獨厚，自學IBM的Python、AI獲得多項專業認證，並打破健力士世界紀錄，成為全球最年輕的軟件工程師。

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這位6歲兒童Kautilya的父親Ishwari Katariya在兒子的IT路上功不可沒，知道兒子對這方面有興趣，就為他在網上尋找一些結構清晰、定義明確的程式和AI免費線上課程，讓兒子更容易學習。剛開始學習時，Kautilya先後接觸了Python、JavaScript與HTML，後來認為Python於AI及機器學習上的應用表現最好，因此專注使用Python，花了約7個月的時間掌握語法。直到2020年11月，Katariya已獲發IBM在Python和AI的5個認證，亦完成了edX的AI基礎專業認證和Python資料科學課程。

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Kautilya現時成為了全球最年輕的兒童軟件工程師，同時打破健力士世界紀錄，學習過更只花上346天。不過Katariya似乎還未滿足，，繼續攻讀IBM的其餘兩個課程，努力爭取另一項AI的專業認證。

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責任編輯:翁嘉陽