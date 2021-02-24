【股票印花稅】耀才證券﹕政府上調股票印花稅僅為「打工心態」　未有根本性解決香港經濟難題

▲ 耀才證券指港府上調印花稅僅為「打工心態」。圖為集團主席葉茂林。

財政司司長陳茂波於今日（24日）發表最新一份財政預算案，計劃上調股票交易印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。耀才證券 （01428） 發表回應，指政府增加印花稅對解決香港財政問題「治標不治本」，並批評政府增加印花稅僅為「打工心態」，只為對普羅大眾看似有所交待，實則未有解決根本問題。

華興證券：提高股票交易印花稅對機構客戶影響有限，詳情可見﹕【下一頁】

耀才表示，即時增加印花稅雖為政府庫房短暫帶來收入，看似能夠解決政府入不敷支的問題，但長遠來說，政府應考慮其他方法，例如減少利得稅，以爭取吸引外國企業回流香港投資，為香港引入大量穩定資金補充庫房收入。

耀才更以中國歷史裡的「八國聯軍」作比喻，稱現時香港及中國被部分國家圍堵，而該行認為，那些國家正誘使香港的人才、企業離開香港及中國，政府應正視企業及人才流失的問題，以低稅率政策吸引外資和人才回流香港，長遠才能振興香港經濟發展。

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編輯﹕賴奕羚