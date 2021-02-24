  • 20°C
香港時間 : 2021224日 (三) 23:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股票印花稅】耀才證券﹕政府上調股票印花稅僅為「打工心態」　未有根本性解決香港經濟難題

宏觀解讀 22:22 2021/02/24

分享：

耀才證券指港府上調印花稅僅為「打工心態」。圖為集團主席葉茂林。

財政司司長陳茂波於今日（24日）發表最新一份財政預算案，計劃上調股票交易印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。耀才證券 （01428） 發表回應，指政府增加印花稅對解決香港財政問題「治標不治本」，並批評政府增加印花稅僅為「打工心態」，只為對普羅大眾看似有所交待，實則未有解決根本問題。

華興證券：提高股票交易印花稅對機構客戶影響有限，詳情可見﹕【下一頁】

耀才表示，即時增加印花稅雖為政府庫房短暫帶來收入，看似能夠解決政府入不敷支的問題，但長遠來說，政府應考慮其他方法，例如減少利得稅，以爭取吸引外國企業回流香港投資，為香港引入大量穩定資金補充庫房收入。

耀才更以中國歷史裡的「八國聯軍」作比喻，稱現時香港及中國被部分國家圍堵，而該行認為，那些國家正誘使香港的人才、企業離開香港及中國，政府應正視企業及人才流失的問題，以低稅率政策吸引外資和人才回流香港，長遠才能振興香港經濟發展。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

相關文章﹕

【股票印花稅】港加印花稅　美國證監調低賣出美股收費七成

【股票印花稅】港府近30年來首加股票印花稅　對後市有何影響？

【財政預算案2021】港府擬加股票印花稅、料8月起實行　全球主要市場稅率多少？（第二版）

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

 

經濟 港股 利得稅 耀才證券金融（01428）

上一篇文章

【財政預算案】政府推5,000元消費券　滙豐施穎茵：期待政府公布消費券等詳情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌