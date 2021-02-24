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【恒指季檢】恒指周五公布本年首次季檢結果 6大染藍熱門逐個捉

股樓投資 22:16 2021/02/24

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在去年11月的上輪恒指季檢中，本刊投資組成功全數貼中美團(03690)、百威亞太(01876)及安踏(02020) 。最新一輪恒指季檢將於本周五 (26日)公布結果。自從恒指成分股容許納入同股不同權股份後，阿里巴巴(09988)、美團(03690)及小米 (01810)等大型科技股已先後成功染藍。同樣擁有逾萬億市值的京東(09618)已被視為是次季檢的頂頭大熱，最終能否染藍將在本周五自有分曉。

【恒指季檢】周初推介文章 成功貼中染藍3股  詳情請看【下一頁

除了京東，投資組亦發掘了另外5隻在本次季檢中也有力染藍的股份。然而個別高市值當炒股，如另一擁有萬億市值的視頻平台營運商快手(01024)、網上醫藥股京東健康(06618)及消費股農夫山泉(09633)俱未包括在內，包括上述3股俱有一個共通點，就是上市日子甚短，大熱倒灶機會不低。因此博上述3股染藍的捧場客，相信要再等一會。

本輪恒指季檢染藍熱門一覽：

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撰文 : 李尚毅

京東集團—SW（09618） 藍籌股 恒生指數 港股

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