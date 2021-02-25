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【吉利汽車】吉利合併富豪業務保獨立公司　不排除拆電動車上市

當炒股 11:58 2021/02/25

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吉利汽車表示，已找到和富豪汽車的最佳合併方案。

吉利汽車 （00175） 披露，與富豪汽車（Volvo Cars AB，內地譯沃爾沃汽車）的管理層正探討雙方的業務合併進行重組的可能性，在對各種合併方案進行詳細的研究後，吉利和富豪汽車目前已找到最佳合併方案，即雙方在保持各自現有獨立公司結構的基礎上，將進行動力總成、電氣化、自動駕駛、運營協作系列業務合併及合作。

另外，吉利汽車集團行政總安聰慧今日（25日）在吉利汽車投資者會議上表示，吉利不排除分拆純電動業務，並對各種方案進行持續研究。他指出，智能電動對吉利很重要，公司一定要成為領軍企業，吉利汽車也有一些計劃，未來會擇機發布。

吉利昨日大跌5.8%後，今早隨大市，半日升4.2%，報27元，成交13.2億元。

吉利汽車擬成立獨立電動車公司，專注發展電動車市場，請按【下一頁】

吉利及富豪汽車將以股權合併形式進行動力總成業務合併，為雙方開發動力總成產品和下一代雙電機混合動力系統（應用於混合動力車和插電式混合動力車）。合併後的動力總成公司計劃在今年投入營運，還將為其他汽車公司提供產品和服務。

富豪子公司牽頭開發自動駕駛解決方案

電氣化方面，在目前共享兩款純電動車模塊化架構，即浩瀚智能進化體驗架構（SEA）和下一代可擴展模塊架構（SPA 2）的基礎上，共同開發下一代純電動車模塊化架構，該架構將由雙方、領克品牌和極星品牌共享。雙方亦會共享電氣化（包括電池包和電驅系統）和智能網聯的技術，並通過聯合採購降低成本。

除此之外，富豪汽車旗下自動駕駛軟件開發全資子公司Zenseact AB將牽頭開發高度自動駕駛解決方案。同時，領克品牌於去年底正式進入歐洲，將利用富豪汽車的海外銷售渠道和售後網絡，逐步服務全球用戶。

吉利汽車母企吉利控股持有其已發行股本約40.94%權益，同時持有富豪汽車97.8%權益。

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編輯：陳健婷

港股 汽車 吉利汽車（00175） 電動車 自動駕駛

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