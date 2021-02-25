【李嘉誠投資】彭博：李嘉誠擬在美國通過SPAC上市集資31億元　最快本周向SEC遞交申請、長和升3%

▲ 【李嘉誠投資】彭博：李嘉誠擬在美國通過SPAC上市集資31億元 最快本周向SEC遞交申請

彭博引述消息人士報道，長和系創辦人李嘉誠正在籌備通過在美國上市的一家特殊目的收購公司（SPAC），集資約4億美元（約31億港元），但具體條款仍未確定。報道指李嘉誠代表未有回覆。長和股價升3%，高見61元。

港交所傳引入SPAC機制，詳看【下一頁】

報道指，由李嘉誠家族支持的一家公司，正就潛在的SPAC首次公開發行與顧問合作，而這家SPAC最快本向美國證券交易委員會提交註冊交件。

李嘉誠次子、電盈 （00008） 主席李澤楷早前考慮在美國設立第三家特殊目的收購公司（SPAC），計劃募集數億美元。

李澤楷已有3間SPAC，詳看【下一頁】

所謂SPAC，全稱是「special purpose acquisition company」，一般又被稱為空白支票公司。SPAC通常由互惠基金、對沖基金、知名投資人發起，在納斯達克或紐交所上市，以投資單元形式發行普通股與認股期權組合給市場投資者，從而募集資金。SPAC只處理現金業務，沒有任何其他業務，其唯一作用便是併購未上市的企業，讓被併購方「借殼」上市。

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編輯：陳韻妍