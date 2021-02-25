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【消費優惠】Klook推Staycation及露營優惠　1晚酒店住宿連早晚餐568元起

商業 10:00 2021/02/25

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Klook即日至2月28日推出「二月最抵Deal」快閃活動，包括Staycation、體驗活動等優惠 。 （Klook網站圖片）

隨著政府放寬部分限聚措施，多個處所、餐廳重開，Klook即日至2月28日推出「二月最抵Deal」快閃活動，包括Staycation、體驗活動等優惠 。

【MOS Burger】MOS Burger回應不設晚市堂食原因　一文看清優惠及新產品（更新）

【樂園重開】Klook搶推門票優惠　海洋公園、天際100及挪亞方舟都有

精選Staycation優惠包括香港南洋酒店餐飲住宿低至HK$568起（原價HK$3,040），包括雅尚客房一晚住宿、雙人晚餐及早餐、免費零食籃及汽泡酒乙枝。香港君悅酒店餐飲住宿低至HK$1,400起（原價HK$4,288），包括保證30小時或24小時住宿、雙人下午茶套餐、免費升級至海景客房，復活節期間亦適用。

特色活動優惠包括Jeep車頂露營體驗HK$2,950起，包來回接送及代駕服務，各種廚具及用品等。汽車車頂露營體驗HK$1,449起，Basic Set包一輛車及車頂營，Luxury Set更包車尾天幕、氣墊床、流動廁所、20L水袋、露營枱櫈等，適合兩位成人或兩大一小。

另外，Klook 將獨家優先預購韓國打卡展覽《人生照相館 香港站》，早鳥門票85折優惠，開賣日期為2月26日，展覽將於2021年4月1日至6月9日登陸香港，展出30個精緻造景，亦引入了影樓式專業照明及燈光，讓大家盡情打卡。

【消費優惠】7-11推10元優惠套券　內有2張現金券15張優惠券兼抽獎贏iPhone

責任編輯：朱悅瀅

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