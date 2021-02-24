【網民熱話】老闆含淚宣佈減薪 網民笑言老闆可以做影帝

市道變差，老闆宣佈減人工甚至裁員十分常見。有網民在討論區發帖，指近日公司宣佈減薪，老闆在宣佈時流淚，令事主讚揚他是「好老闆」。但不少網民就認為老闆只是在演戲，更指「以後叫你老闆做影帝吧！」

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事主在公司工作已有七年，一直與老闆相處融洽。老闆專門在過年後才公佈減薪的消息，更在公佈消息時流下眼淚。事主對減薪沒有不滿，「這個時勢還有工作已經好好」，亦笑言「我要供樓養老婆仔女還未哭，你哭？」

事主更指這個艱難的時期是「照妖鏡」，「老闆是不是照顧同事都是感覺到的，他都撐了很久沒有辦法才這樣做」，讚賞他是個「好老闆」。

不過，帖文一出不少似乎不太認同事主口中的「好老闆」，更指老闆「好好戲」，「以後叫你老闆做影帝吧！」、「老闆要做到人又是他鬼又是他」、「個個老闆都說自己沒有錢，誰信」、「很多老闆過千萬身家都手起刀落沒有情講，他『交下戲』都算不錯了。」

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責任編輯：黃苑筠









