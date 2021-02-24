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【財政預算案2021】派發5000元電子消費券　商會料有助支援旅遊和零售業

商業 20:16 2021/02/24

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財政預算案提及不少支援企業的措施，廠商會及總商會有何回應？（資料圖片）

財政司司長陳茂波今（24日）公布新一份財政預算案，包括支援企業措施，當中延長百分百特別擔保產品的申請時限及提高貸款上限，商會均認為，有助減少企業的財務負擔，增強現金流和資金周轉的能力，協助中小企度過難關。

【預算案消費券】香港及台灣消費券措施大比拼　有使用限制及期限更有利刺激消費？（附比較表）

【財政預算案2021】財政預算案擴大對中小企支援　中小企如何增現金流及拓展市場？

預算案亦提及增加注資及優化「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD Fund），香港中華廠商聯合會（廠商會）認為，有助於鼓勵企業到海外地區，特別是新興市場探尋商機和擴充業務版圖。香港總商會（總商會）主席王冬勝亦指，將有助企業開拓新市場。

港府向每人派發5,000元的電子消費券亦是重點之一，廠商會認為，既有助於促進內部消費、刺激本地經濟和更精準地扶持受疫情衝擊的行業，亦可促進電子支付和電子商貿在本港更普及化。總商會認為，發放消費券刺激本地消費，亦有助支援旅遊和零售業。

不過廠商會留意到，財政預算案對再工業化卻著墨甚少，亦未能提出支援本地工業和珠三角港資企業的進一步措施，建議政府應帶頭重視製造業的特殊價值，以及其對香港經濟發展的策略性作用，盡快制定再工業化政策，為推動香港工業的振興，以及促進廠商在境外的持續發展，建立長效的支援機制。

【財政預算案2021】優化中小企融資擔保計劃　貿發局料紓緩資金周轉壓力

責任編輯：朱悅瀅

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