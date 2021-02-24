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【復必泰疫苗】首批復星BioNTech疫苗未完成出口程序 未能於明日抵港

Hot Talk 20:10 2021/02/24

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首批「復必泰」疫苗未完成出口程序，未能按原定時間明日抵港。

食物及衛生局發聲明，收到復星醫藥 （02196） 通報，由於疫苗出口程序未完成，首批「復必泰」新冠病毒疫苗未能於今日在德國付運明日抵港，當中並不涉及歐盟就新冠疫苗出口的管制問題，首批100萬劑「復必泰」疫苗會盡快由德國分兩班航班運送至香港。

首批復星BioNTech疫苗原訂明早抵港，公務員事務局局長聶德權今早（24日）曾提到，「復必泰」疫苗將在明日抵港，約有數十萬劑。惟下午已傳出消息，復星BioNTech供港疫苗抵港時間存在變數。

復星醫藥今日收市報36.9元，跌4.9%，成交2.44億元。

接種「復必泰」注意什麼？復星親解副作用、接種注意事項，請按【下一頁】

政府發言人指，政府就復星醫藥與BioNTech共同開發的「復必泰疫苗」的抵港時間一直與復星醫藥保持緊密聯繫，致力爭取有關疫苗早日供港。復星醫藥確認，供港的首批100萬劑疫苗已經完成生產程序，並已順利通過相關的安全和品質測試。

發言人重申，會繼續與疫苗供應商積極跟進，「復必泰」疫苗抵港後，盡早啟動該款疫苗的接種計劃。

政府昨起接受優先群組疫苗接種預約，並將於周五開打科興疫苗。

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編輯：陳健婷

港股 疫苗 德國 香港 聶德權 復星醫藥（02196） BioNTech

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