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【財政預算案2021】金管局研提升監管沙盒加快應用落地　學者：Fintech初創面臨太多制肘

科技 19:56 2021/02/24

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政府於財政預算案公布金融科技行業支援措施，本地學者認為，政府的支援及批出措施不足。

新一份財政預算案正式出爐，政府計劃派發5000元電子消費券，以及公布支援金融科技行業等措施。有本地學者認為，政府對金融行業的支援及批出措施不足，應為業界放寬審批條件限制，以及加大資助金額，幫助應用方案落地。

【財政預算案2021】創科業界：支援措施無新意　僅對現行措施「加碼」

【財政預算案2021】智方便登記人數僅7萬　將陸續擴大政府公共電子服務

政府宣布，以電子形式向市民派發消費券，未來數日內會與10多間持牌儲值支付工具營辦商商討應用方案，包括八達通、支付寶、Payme等程式營辦商。中大系統工程與工程管理學系金融科技實務陳俊光教授認為，以電子消費劵取代直接派錢的方式，可更有效促進市民在本地購物消費。

他認為，若使用八達通派發消費劵，大眾接受程度會較高，同時更方便沒有智能電話的人士及長者使用。他又舉例，去年澳門推出電子消費劵，則採用類似八達通的儲值卡供市民使用，做法較方便簡單。

【財政預算案2021】3.75億撥貿發局拓虛擬平台　線上會議技術初創：宜加強展覽營銷與體驗

在金融科技政策方面，陳俊光則認為政府對行業支援不足，推出政策措施並不突出。預算案中提及，金管局正研究提升其監管沙盒，對有潛力的金融科技方案提供「一條龍」式的審批及資助。陳則認為，目前金融科技初創面臨太多監管及制肘，導致創新應用服務及方案難以實行。

他也建議，金管局應該在保持市場穩定的情況下，適當放寬審批條件及限制。另外，政府也應加大力度支援金融科技初創，為業內批出更多資金，更有效讓新金融應用方案提前落地。

記者：李寶如

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