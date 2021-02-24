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中國人壽地方分公司遭員工舉報保費造假　中國人壽﹕已成立調查組赴當地調查

Hot Talk 23:38 2021/02/24

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中國人壽（02628）今日（24日）亦遭旗下員工於網上舉報集團其中一間分公司財務造假。

繼德勤中國遭員工揭露審計問題後，中國人壽 （02628） 今日（24日）亦遭旗下員工於網上舉報集團其中一間分公司涉財務造假。該名員工指控公司內部員工涉貪污、造假保費收入和員工人數謀取私利，以騙取資金。中國人壽回應指，公司高度重視有關問題，已成立專門調查組遠赴當地進行全面調查。

德勤北京員工51頁舉報公司審計過程違規，詳情可看﹕【下一頁】

中國人壽A股股價全日跌2.2%，港股未受消息影響，股價全日跌0.9%，收報16.8元。

一名微博用戶以實名發佈帖文，指她在中國人壽位於黑龍江省的嫩江分公司上班，至今已在公司工作16年，但她表示，在該公司工作期間，她目睹公司高層中飽私囊，多次虛報支出項目、以客戶資料偽造員工入職記錄、偽造客戶簽名、並謊報保費及逼使旗下員工偽造賬目。該名員工聲稱，由於她不願意聽從公司經理要求她偽造賬目，於是她被經理陷害，她的姓名、員工號碼被惡意冒用，薪金和獎金亦被扣起。

該名員工引述分行公司前任總經理言論﹕

「嫩江公司有問題的不僅是（經理），因為全黑河地區都是這樣做的。」

她亦指，至2019年至今，她已就有關問題到北京上訪2年，亦曾到地方銀保監局舉報2次，最終地方銀保監局進行調查後，對公司處以罰款，但對其他沒有經她舉報的財政問題則視而不見。她亦聲稱，之前在各大媒體平台發佈的舉報影片、文章都被刪走，帳號亦被封鎖。

經理反駁﹕舉報員工的行為涉侵犯個人權益

消息傳出後，被該名員工開名指控的經理回應指，早前跟該名員工在工作上有矛盾，而她所指的問題亦已交由當地銀保監局處理。他認為，自己現時已經離職，該名員工的舉報行為涉「侵犯個人權益」，並指將會準備起訴她。

官媒﹕事件反映保險行業亂象

新華社官方微博「新華視點」發表帖文，開名指出中國人壽某分公司的財務問題引人關注。該文指，保險是社會的「穩定器」和經濟的「推進器」，是次事件反映人們對保險行業亂象的擔憂，應當提升監管水平才能改善保險業。

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編輯﹕賴奕羚

港股 中國人壽（02628） 貪污 中國銀行保險監督管理委員會

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