【財政預算案2021】陳茂波：不能以股市一兩天升跌與印花稅扣上關係

財政司司長陳茂波公布最新一份財政預算案，內容包括設百分百擔保的失業貸款、發5000元電子消費券、薪俸稅最多退1萬等。另外，港府近30年來首次調高股票印花稅，港股隨即急瀉，陳茂波出席財政預算案論壇時表示，港股受外圍因素影響大，股票市場難免有波動，不能以一兩天的升跌與印花稅扣上關係，又指調高印花稅有考慮整體股票市場競爭力，而港股競爭力強且獨特。

【20：34】問及累進制差餉，陳茂波指，差餉制度檢討上，就物業要業主交一定稅項，稅項會考慮物業價值及租值有累進的做法，現時香港沒有，但值得研究。政府希望紓困措施可以精準一點，現時差餉制度未有給予這空間，檢討上會討論不同類型物業會有不同做法等。

【20：33】未來稅是否會增加？ 陳茂波指，看見兩年的衰退，經濟壓力大，不是適合時機增加利得稅及薪俸稅， 但不排除這考慮。在增加收入方面，重要是經濟發展，稅收種類要整全討論，及考慮競爭力及國際上的做法，對香港影響，香港也有要知情的討論。會否重推一手樓空置稅？陳茂波指，目前仍密切留意市場情況，而去年住宅樓市都是平穩。

【20：27】疫情未受控，推消費券也難發揮作用。消費券較發現金複雜，上次派現金也要幾個月時間，故要有數月時間預準。

【20：27】國安法要撥專項款項，金額為未來數年的使用，下年的預算案沒有再作撥款。在國家安全也有看其他國家的做法，披露程度上，很多地方也是機密數字，也會交報告予立法會。

【20：25】香港儲備是香港人長年辛勞累積的財富，上一任財政司也有功勞。

【20：21】陳茂波指，若要推動電動車全面使用，配套要做得好，3月環境局會公布電動車藍圖，上一份財政預算案已留20億元在私家車設充電設施，而短短幾個月已有5萬個申請，若幫到手，可再加資源。

【20：13】是不是在財政上留有一手？陳茂波指，2025至26年年大約會回到7000多億，相當於一年開支，5年內包括發綠債令儲備沒有跌得太快，財政空間有限及審慎。

【20：11】問及預算案是否太保守？陳茂波指，在財力範圍內盡能力，洗費與別人比也不少，佔GDP 10%多， 新加坡財政充裕，也沒有與貨幣掛鈎， 而且社會制度不同，負擔不同。過去兩年的日子不容易，要保留實力，不會衝擊到香港的金融體系。

【20：07】會不會選特首？陳茂波指，齊心合力，全力抗疫，大家都是一條心。

【20：07】問及移民人士增加，陳茂波指，香港10多年來經濟不少，走遍高高低低，也曾有信心問題，家之所以為家，不一定完美，但是大家應珍惜的家園，將問題擱置。

【20：02】失業貸款援助是提供多一個選項，是平均6個月的人工，不超過8萬元，利息只是一厘，若最後完成償還，會連利息償還。

【20：01】長者做派發1萬元計劃，也有人手協助網上申請，故設計上希望可在本土不同商店使用，同事會找金融管理局的持牌儲值公司。

【20：01】至於消費券的劃綫，陳茂波指，推消費券希望推動經濟恢復，可為零售餐飲業加一把力，但合資格人士在港居住為考慮，但時間多長仍未決定，會與入境處商談。他又說，暫時未知道派電子消費券的行政費總數，去年派錢預留10億元作行政費，最後使用了3億多元，今次亦會盡量「慳住洗」。

【20：00】第三看其他稅項之間的關係，要爭取主流意見才能推進。

【19：58】稅務是處理的貧富問題手段，但還有其他考慮，例如房屋，至於推新稅要考慮幾方面，包括競爭力及與簡單稅制是否吻合，第二是國際間稅制競爭。

【19：51】外匯基金撥款日後會否持續增加，陳茂波表示，將未來基金的投資收益化分數期撥回政府，是更有效反映政府財政狀況，但強調沒有涉及未來基金及外匯基金的本金。

【19：51】儲值支付平台不會只有一個，以八達通為例，街市都用得。據外國經驗，會限時消費，初步設為30天，盡可能將消費券只在本地消費，若海外網購不包括，會與儲值商討論。

【19：44】消費券最好分幾期做最好。

【19：43】股票市場有波動難免，中間有調整難免，港股受外圍因素影響大，不會以一兩天的升跌與印花稅扣上關係。

【19：40】問及財政預算案調高印花稅令股市震盪，陳茂波指，除了港股回調，其他都有回調，達2%至3%，與所有股市一樣，有升有跌。調高印花稅有考慮整體股票市場競爭力，指港股競爭力強且獨特，而且一半股票是內地公司，市值計逾8成， 成交額計逾9成中國是經濟增長火車頭，全球增加其資產配置，香港流入流出自由，其他城市不可比。除了印花稅，有些地方收增值稅，是次沒有，故一定要看成本總數，以及發展潛質。

【19：34】陳茂波指，香港錄得2500億赤字，香港史上最高。今次紓解民困措施較以往少，希望市民諒解，因要保留實力，相信困難只是一時。他相信下半年會轉好，料全年經濟增長為3.5至5.5%。

【19：33】論壇開始

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編輯：袁諾曦