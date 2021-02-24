【財政預算案2021】陳茂波：不會以一兩天股市升跌與印花稅扣上關係

財政司司長陳茂波公布最新一份財政預算案，內容包括設百分百擔保的失業貸款、發5000元電子消費券、薪俸稅最多退1萬等。陳茂波出席財政預算案論壇，本報將會進行文字直播。

【20：27】疫情未受控，推消費券也難發揮作用。消費券較發現金複雜，上次派現金也要幾個月時間，故要有數月時間預準。

【20：27】國安法要撥專項款項，金額為未來數年的使用，下年的預算案沒有再作撥款。在國家安全也有看其他國家的做法，披露程度上，很多地方也是機密數字，也會交報告予立法會。

【20：25】香港儲備是香港人長年辛勞累積的財富，上一任財政司也有功勞。

【20：21】陳茂波指，若要推動電動車全面使用，配套要做得好，3月環境局會公布電動車藍圖，上一份財政預算案已留20億元在私家車設充電設施，而短短幾個月已有5萬個申請，若幫到手，可再加資源。

【20：13】是不是在財政上留有一手？陳茂波指，2025至26年年大約會回到7000多億，相當於一年開支，5年內包括發綠債令儲備沒有跌得太快，財政空間有限及審慎。

【20：11】問及預算案是否太保守？陳茂波指，在財力範圍內盡能力，洗費與別人比也不少，佔GDP 10%多， 新加坡財政充裕，也沒有與貨幣掛鈎， 而且社會制度不同，負擔不同。過去兩年的日子不容易，要保留實力，不會衝擊到香港的金融體系。

【20：07】會不會選特首？陳茂波指，齊心合力，全力抗疫，大家都是一條心。

【20：07】問及移民人士增加，陳茂波指，香港10多年來經濟不少，走遍高高低低，也曾有信心問題，家之所以為家，不一定完美，但是大家應珍惜的家園，將問題擱置。

【20：02】失業貸款援助是提供多一個選項，是平均6個月的人工，不超過8萬元，利息只是一厘，若最後完成償還，會連利息償還。

【20：01】長者做派發1萬元計劃，也有人手協助網上申請，故設計上希望可在本土不同商店使用，同事會找金融管理局的持牌儲值公司。

【20：01】至於消費券的劃綫，陳茂波指，推消費券希望推動經濟恢復，可為零售餐飲業加一把力，但合資格人士在港居住為考慮，但時間多長仍未決定，仍與入境處商談。

【20：00】第三看其他稅項之間的關係，要爭取主流意見才能推進。

【19：58】稅務是處理的貧富問題手段，但還有其他考慮，例如房屋，至於推新稅要考慮幾方面，包括競爭力及與簡單稅制是否吻合，第二是國際間稅制競爭。

【19：51】外匯基金在未來基金部分投資收益撥回，為了投資回報高一點，金管局10年後連本帶利歸還，令其可作更長期的投資，而且在帳面沒有反映，撥回可反映全面情況。外匯基金的資金沒有郁動，未來基金本金亦沒有郁動。

【19：51】儲值支付平台不會只有一個，以八達通為例，街市都用得。據外國經驗，會限時消費，初步設為30天，盡可能將消費券只在本地消費，若海外網購不包括，會與儲值商討論。

【19：44】消費券最好分幾期做最好。

【19：43】股票市場有波動難免，中間有調整難免，港股受外圍因素影響大，不會以一兩天的升跌與印花稅扣上關係。

【19：40】問及財政預算案調高印花稅令股市震盪，陳茂波指，除了港股回調，其他都有回調，達2%至3%，與所有股市一樣，有升有跌。調高印花稅有考慮整體股票市場競爭力，指港股競爭力強且獨特，而且一半股票是內地公司，市值計逾8成， 成交額計逾9成中國是經濟增長火車頭，全球增加其資產配置，香港流入流出自由，其他城市不可比。除了印花稅，有些地方收增值稅，是次沒有，故一定要看成本總數，以及發展潛質。

【19：34】陳茂波指，香港錄得2500億赤字，香港史上最高。今次紓解民困措施較以往少，希望市民諒解，因要保留實力，相信困難只是一時。他相信下半年會轉好，料全年經濟增長為3.5至5.5%。

【19：33】論壇開始

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編輯：袁諾曦