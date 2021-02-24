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【新股IPO】賽生藥業6600今日截飛 市傳超購1067倍 凍資2351億元 擬上限18.8元定價

股樓投資 21:27 2021/02/24

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內地生物製藥公司賽生藥業（新上市編號：06600）已於周三（24日）截飛，消息指，賽生藥業公開發售部份錄得逾43萬人認購，相當於超額認購1067倍，凍資約2,351億元，並擬以招股上限18.8元定價。賽生藥業是次計劃發行1.16億股，招股價介乎17.2元至18.8元，一手500股，入場費9494.7元，將於下周三（3日）掛牌。

賽生醫藥6600招股抽唔抽 快來看看認購前要知的五大不可不知，見【下一頁】

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該股是次上市引入11名基石投資者，合共認購10.4億元股份，包括上海臨港新片區、Daguan International、中郵創業國際資產管理、Ding Asset Ltd、Bradbury Global Opportunity Fund SP、Fortune Bright Investment、IDG Capital Investment 2020、Dazhong（Hong Kong）International Coporation、太平資產管理（香港）、JMC Capital HK及Huang Zhanxiong。 

截至去年底止9個月，賽生藥業收入按年增22.7%至15.8億元人民幣，純利升41.6%至6.9億元人民幣。毛利率高達78.2%，按年增加近1個百分點，主要因為日達仙於去年上半年在需求及使用量增加，而產品的毛利亦高於其他。

抽唔到快手諾輝健康？ 新股熱未完 上半年不可錯過的6大熱爆新股，見【下一頁】

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集資所得，約30%用作投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標；約28%用於償還現有債務；約28%用於臨床階段候選產品的開發及商業化；約10%用於招聘擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施；約6%用於為上市產品組合進行其他臨床應用的持續臨床研究。

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記者：張以正

賽生藥業（06600） 港股

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