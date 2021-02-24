【外資拓內地】傳瑞信及瑞銀將部分員工由香港遷往內地　增加競爭優勢

▲ 傳瑞信及瑞銀將部分員工由香港遷往內地

中國放寬外資金融公司的限制後，瑞信及瑞銀擬將多位銀行家從香港遷往內地，以便在爭取交易競爭上更有利。外電引述知情人士指，瑞信近期已將Vivian Feng、Richard Kot、Felix Meng三位董事以及另外4位年資較淺的銀行家調往內地。而瑞銀則在調動數名董事總經理的過程中，但仍未作最終決定。

德銀亞洲CEO辦公地由香港遷移至新加坡，看【下一頁】

報道指，隨內地市場的開放，位於香港的銀行家長期充當中西之間橋樑變得越來越不重要，而且中央收緊政治管控也令香港的吸引力降低。另一方面，基於香港仍繼續封關，部份公司憂慮在內地交易變得困難。

自外國公司去年獲准全資擁有在中國境內的證券業務後，即燃點起外資行之間的競爭，瑞銀及瑞信亦制定了進取的擴展計劃。瑞信亞太區首席執行官司徒瀚（Helman Sitohang）表示，該行希望盡快完全獲得中國合資企業的控制權，計劃將其在中國內地的員工人數增加一倍。

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編輯：袁諾曦