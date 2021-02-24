【虛擬銀行】眾安銀行3月起停支援6銀行eDDA　滙豐轉賬單筆上限削至1萬元

▲ 眾安銀行（ZA Bank）3月起，將滙豐、恒生銀行及中銀香港的eDDA單筆轉賬上限由原本的100萬元改為1萬元，同時不再支援其餘6間銀行的eDDA轉賬。

虛擬銀行與HSBC滙豐等傳統銀行，在電子直接扣帳授權（eDDA）收費水平上繼續拉鋸，繼Mox後再多一間虛銀因而修訂eDDA轉賬服務。眾安銀行（ZA Bank）3月起，將滙豐、恒生銀行及中銀香港的eDDA單筆轉賬上限由原本的100萬元改為1萬元，同時不再支援其餘6間銀行的eDDA轉賬。

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眾安銀行今日向客戶發通知，在考慮用戶的使用習慣及體驗，同時平衡營運成本後，決定對該行的eDDA轉賬服務「入錢易」作出改動，涉及調整滙豐、恒生及中銀的轉賬上限，同時將不再支援大新銀行、信銀國際、東亞銀行、建行亞洲、工銀亞洲及上商的eDDA轉賬服務，屆時用戶只可以經上述銀行以「轉數快（FPS）」轉賬至眾安銀行。

3月1日起，眾安銀行用戶以「入錢易」由滙豐、恒生及中銀香港戶口轉賬時，每筆轉賬上限將由目前的100萬元下調至1萬元，即用戶每次只可經eDDA由上述3間銀行存入1萬元。若超出的存款，則要分開多次轉帳或直接在扣帳銀行以「轉數快」即時轉賬。

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其他銀行方面，如渣打香港、星展香港、招商永隆等eDDA服務則不受影響。

眾安銀行表示，去年3月開業時即推出eDDA轉賬服務，以便用戶入帳時毋需在不同銀行應用程式切換，並提供綁定服務，目前有超過3成轉賬經eDDA存入。

事實上，早在去年6月，有市場消息指，滙豐向虛銀徵收劃一2%的eDDA轉賬手續費，引起虛銀不滿，滙豐隨後再提出分層式收費，只限轉帳金額低於100元才免費，若虛銀不接受則會按標準一律收取2%手續費。早前有消息指，中銀亦跟隨徵收eDDA手續費。

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記者：趙穎妍