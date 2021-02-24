  • 21°C
香港時間 : 2021224日 (三) 20:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】眾安銀行3月起停支援6銀行eDDA　滙豐轉賬單筆上限削至1萬元

Hot Talk 19:20 2021/02/24

分享：

眾安銀行（ZA Bank）3月起，將滙豐、恒生銀行及中銀香港的eDDA單筆轉賬上限由原本的100萬元改為1萬元，同時不再支援其餘6間銀行的eDDA轉賬。

虛擬銀行與HSBC滙豐等傳統銀行，在電子直接扣帳授權（eDDA）收費水平上繼續拉鋸，繼Mox後再多一間虛銀因而修訂eDDA轉賬服務。眾安銀行（ZA Bank）3月起，將滙豐、恒生銀行及中銀香港的eDDA單筆轉賬上限由原本的100萬元改為1萬元，同時不再支援其餘6間銀行的eDDA轉賬。

虛銀Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　去年12月起生效｜【下一頁】

眾安銀行今日向客戶發通知，在考慮用戶的使用習慣及體驗，同時平衡營運成本後，決定對該行的eDDA轉賬服務「入錢易」作出改動，涉及調整滙豐、恒生及中銀的轉賬上限，同時將不再支援大新銀行、信銀國際、東亞銀行、建行亞洲、工銀亞洲及上商的eDDA轉賬服務，屆時用戶只可以經上述銀行以「轉數快（FPS）」轉賬至眾安銀行。

3月1日起，眾安銀行用戶以「入錢易」由滙豐、恒生及中銀香港戶口轉賬時，每筆轉賬上限將由目前的100萬元下調至1萬元，即用戶每次只可經eDDA由上述3間銀行存入1萬元。若超出的存款，則要分開多次轉帳或直接在扣帳銀行以「轉數快」即時轉賬。

虛銀消息｜Mox 1厘活期息不再 減息至0.65厘、首50萬元合資格｜【下一頁】

其他銀行方面，如渣打香港、星展香港、招商永隆等eDDA服務則不受影響。

眾安銀行表示，去年3月開業時即推出eDDA轉賬服務，以便用戶入帳時毋需在不同銀行應用程式切換，並提供綁定服務，目前有超過3成轉賬經eDDA存入。

事實上，早在去年6月，有市場消息指，滙豐向虛銀徵收劃一2%的eDDA轉賬手續費，引起虛銀不滿，滙豐隨後再提出分層式收費，只限轉帳金額低於100元才免費，若虛銀不接受則會按標準一律收取2%手續費。早前有消息指，中銀亦跟隨徵收eDDA手續費。

相關文章：

【虛擬銀行】大行徵虛銀eDDA手續費最高2%　睇清eDDA、即時轉賬入虛銀分別

【虛擬銀行】Mox今年再減息　0.65厘活期存款上限降至50萬元

【虛擬銀行】眾安銀行獲發保險代理牌照　將加入ZA Insure產品

 

記者：趙穎妍

虛擬銀行 銀行 減息 香港 轉數快 Mox 眾安銀行 信銀國際 招商永隆 建行亞洲

上一篇文章

【外資拓內地】傳瑞信及瑞銀將部分員工由香港遷往內地　增加競爭優勢

下一篇文章

【港交所】李小加去年酬金增逾一倍至1.2億元 獲3000萬特別花紅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成