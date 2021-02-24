【港交所】李小加去年酬金增逾一倍至1.2億元 獲3000萬特別花紅

▲ 去年底退任港交所行政總裁的李小加，2020年酬金較2019年增加超過一倍，獲特別花紅3000萬元。

李小加掌舵港交所 （00388） 逾10年後，於去年底正式退任行政總裁。港交所最新披露，李小加去年收取的酬金總額約1.2億元，較2019年的5110.5萬元增加超過一倍。李小加2020年的表現花紅中，包括一筆經董事會批准的特別花紅3000萬元。

港交所主席史美倫在業績公告中表示，「謹代表公司上下感謝於2020年12月31日退任集團行政總裁的李小加先生在過去11年對公司及香港金融市場的傑出貢獻及領導。在李先生出任集團行政總裁期間，香港交易所由一家地區交易所成功轉型成為全球領先的金融基礎設施集團之一。」

港交所業績詳情，請按【下一頁】

李小加的酬金當中，包括薪金931.5萬元、其他福利（假期薪酬、保險金、會籍費用、調遷津貼等）536.9萬元、表現花紅較2019年的1600萬元大增至8070萬元，及退休福利支出133.3萬元。此外，李小加去年也收取以股份支付的僱員酬金福利2377.3萬元。

根據最新業績，港交所去年僱員費用及相關支出為29.67億元，按年增加10%。集團稱，主要因年度薪酬調整及2019年6月收購港融科技後僱員數目上升。

港府擬增股票印花稅、北水創紀錄走資200億元，請按【下一頁】

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【財政預算案2021】檢視第二上市制度創新科技公司、市值要求 港交所：非新題目（第二版）

【財政預算案2021】股票印花稅擬加3成至0.13% 港交所大跌9%、CEO：事前未被諮詢（不斷更新）

編輯：陳健婷