【法律迷思】英政府正式開展BNO簽證計劃

英國政府在2021 年1 月31 日正式開始為英國國民（海外）護照 （British Nationals Overseas）的香港持有人提供特別的簽證服務，以作為入籍途徑。新措施引起中英雙方的摩擦，內地政府及香港政府隨即宣布反制措施，由1 月31 日起不再承認BNO 為合法有效的旅遊証件及身份證明。

BNO簽證政策的詳情

新計劃容許香港BNO 的持有人和他們的直系親屬（包括配偶、子女、同居伴侶、父母等）以更便利的方式移居英國。他們在英國逗留時限由半年延長至5 年，期間可以留英工作或讀書，但並不會獲得政府的資助（例如社會福利保障），待滿5 年後可申請定居身份，然後再過12 個月可申請成為英國公民。英國當局相信現在約有350 萬名港人擁有符合新制的資格，未來5 年內大約30 萬名港人會透過此途徑到當地定居。

要留意的是，如果合資格人士以家庭單位作申請，他們必須一家一同申請，BNO 持有人需首先作網上申請以獲得一個參考編號，而其餘的家庭成員則需使用該編號作稍後申請。

另外，如果申請者或其家人在不同時候前往英國，他們獲得的英國居留時間亦會不同，因此或有需要進一步申請獲得逗留英國的准許以達新制下的「5 年要求」。

在申請BNO 簽證時，申請人需先透過網上系統填寫申請表，並預約前往簽證申請中心的時間。申請人在申請前須預備好所需的證明文件，包括通過肺結核病測試的證明文件、在英國的居住證明、申請人及同行人士能在英國維持生活6 個月的證明等。

港府實行反制措施

內地政府及港府在新政推行的首日不再承認BNO 為合法有效的旅遊及身份證明文件，此舉代表港人未來不能夠於香港出入境時再使用BNO，需要使用特區護照或香港居民身份證進出香港。此外，乘客在登記前往香港時，航空公司亦會要求香港居民出示特區護照或身份證以核實身份。至於未持有其他旅遊證件的非中國籍香港居民，則需向入境處申請簽證身份書以作出入境和身份證明之用。

英政府正式開展BNO簽證計劃

新計劃容許香港BNO的持有人和他們的直系親屬（包括配偶、子女、同居伴侶、父母等）以更便利的方式移居英國。暫時而言，反制措施仍未見到其他進一步影響，但內地政府及港府在未來有機會作出進一步的反制措施，甚至不容許雙重國籍、吊銷香港永久性居民的資格等，屆時香港市民在透過新制入籍英國前便須有額外考慮。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

欄名 : 法律迷思