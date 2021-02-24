【大行點睇】港府計劃發放5000元電子消費券 富瑞料有助零售業復甦 5隻零售股將受惠

今日政府公布最新一份財政預算案，計劃向合資格的18歲或以上人士，分期發放5000元電子消費券，剌激本地消費。有關措施將涉及360億元，料可惠及720萬人。富瑞發表研究報告指，根據澳門的經驗，料發放消費券將有利零售餐飲銷售，唯疫苗接種及通關才是經濟復甦及市民生活回復正常的關鍵。

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富瑞表示，雖然未知電子消費券的發放時間表，但相信有關措施將有助零售銷售復甦。以2019年及2020年的的零售餐飲銷售規模計，360億元的消費券規模將達過去兩年銷售約7%及9%。該行預期，消費券將會應用在零售及餐飲業，業務範圍或會擴展至服務業，酒店業等。

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澳門去年曾兩次發放電子消費券，合共8000元澳門元。富瑞指，據莎莎 （00178）於澳門的經驗，消費券的確能推動本地消費者的銷售額。莎莎管理層指，雖然每日使用上限為300元澳門元，但有助促進人流及額外消費。

隨2020年11月至2021年1月的經調整失業率約7%，接近17年高位，富瑞預期，市民大機會將消費券用於購買生活必需品。



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