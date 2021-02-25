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【領展823】領展27.72億人幣收購上海七寶萬科廣場五成權益　股價升2%（第二版）

股市 09:43 2021/02/25

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上海的上海七寶萬科廣場五成權益，為領展在上海首項零售物業投資，交易預計於3月完成。

領展 （00823） 宣布，以27.72億元人民幣收購位於上海的上海七寶萬科廣場五成權益，為領展在上海首項零售物業投資，交易預計於3月完成。領展會以內部資金及融資安排支付這項收購，並擬局部對冲這項投資可能涉及的滙價波動。上海七寶萬科廣場現時每月收入（撇除管理費）約3275.26萬元人民幣，以收購價計算，回報率約7厘。

上海七寶萬科廣場位於上海市閔行區七寶鎮，與七寶地鐵站相連，於2016年建成，包括樓高5層及地庫3層的商業物業，提供約14.9萬平方米總零售面積，以及一個有1,471個泊車位的停車場。

領展周四早上股價造好，至上午9時43分，股價升2%，暫報73.9元，成交1.2億元。

大和料領展擁社區商場及街市可成贏家【下一頁】

截至2020年12月底，上海七寶萬科廣場商場租用率約為97.8%。領展指，物業正處於第二個租賃周期，可透過提升商戶組合及因應客戶需要提供訂製化服務，獲取潛在的租金增長。

截至2020年12月底，上海七寶萬科廣場商場租用率約為97.8%。

大摩料本港上半年零售市場可強勁反彈【下一頁】

領展行政總裁王國龍表示，在內地四大一線城市中，上海的零售業在新冠肺炎疫情下復蘇步伐最為迅速，是次收購貫徹領展的投資策略，投資於具長遠增長潛力、並能帶動收入及分派的房地產項目，完成收購後，物業將即時帶來收益，且增長潛力強大。

領展預期交易完成後，備考經調整債務對資產總值比率，將由9月底時的17.9%，上升至19.2%。

相關文章：【財政預算案2021】房地產信託基金未來兩年獲資助七成費用　每隻基金上限800萬元

相關文章：【可持續發展】領展與法巴及星展首次簽訂可持續發展表現掛鈎英鎊貸款　涉2億英鎊

 

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編輯：陳韻妍

港股 領展房產基金（00823） 商場 王國龍 上海 領展
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