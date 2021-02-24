【網絡保安】2020年網絡資訊保安威脅數量增兩成　在家工作員工或成最新攻擊目標

▲ 趨勢科技表示，2020年每分鐘約偵測到12萬6千次網絡資訊保安威脅，而在家工作員工及相關基礎架構亦成為最新的攻擊目標。

網絡攻擊威脅不斷攀升，網絡安全成為企業重要的一環。網絡資訊保安方案廠商趨勢科技今（24日）發表《趨勢科技2020年度網絡資訊保安報告》，顯示出2020年每分鐘約偵測到12萬6千次網絡資訊保安威脅，而在家工作員工及相關基礎架構亦成為最新的攻擊目標。

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報告指出，家用網絡是去年最受網絡犯罪集團青睞的攻擊目標。黑客試圖透過家用網絡入侵企業系統，或是侵入物聯網裝置，並將它們收編至殭屍網絡。趨勢科技發現，針對家用網絡的攻擊暴增209%，達到接近29億次。有近15.5%的家用網絡遭受攻擊，而超過5%的家用網絡更包含已遭入侵的連網裝置，絕大部分針對家用網絡的攻擊（74%）都採用暴力登入手法，黑客試圖入侵家用路由器或智能裝置，從而作進一步掌控。

此外，網絡釣魚攻擊依舊盛行，在該企去年偵測到的626億次威脅中，有91% 是透過電郵散布。而黑客在去年開始就鎖定在家工作的企業員工，超過1.75億個網絡釣魚網址亦因此被偵測。

趨勢科技香港澳門區顧問總監李浩然表示，不少企業在去年所遇到的網絡威脅都是來自在家工作員工；一些熟悉的技巧，如網絡釣魚、暴力登入及漏洞攻擊等依然是黑客最常用的主要手法。全球企業現時應更了解疫情對營運所帶來的衝擊與網絡資訊保安風險，企業宜採用全方位的雲端資訊保安防護來保護分散的人員和系統。

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而新偵測的勒索程式家族數量亦增加34%，其中採用「雙重勒索」手法（先竊取資料然後再將資料加密，並威脅如果不支付贖金就將資料公開）的攻擊以及度身訂製的針對性勒索程式正日漸盛行。

責任編輯：施雯雯