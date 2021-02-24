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【英國疫情】解封學校首日 4成大學生可重返面授課堂

環球社會熱點 18:41 2021/02/24

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英國首相約翰遜周一（22日）公布4階段解封路綫圖，首階段重開英國學校及放寬社交限制，教育界批評英國政府過早安排學校解封。英國教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）表示，政府預計英國首階段解封學校首日，會有4成大學生可重返學校面授課堂。

英國公布4階段解封路綫圖 約翰遜稱6月全面解封 【下一頁】

教育界斥英國率先解封學校瘋狂 怕疫情反彈要再停學 【下一頁】

按照英國政府的四階段解封計劃，英國政府最早將由3月8日起重開學校及恢復課後戶外體育活動。英國政府早前指學生必須由3月8日起復課，但同時規定學生要收到首個陰性檢測結果後才可重返面授課堂。

韋廉信周三（24日）表示，英國約40%的大學生於3月8日可返回校園參與面授課堂，形容上述數字是很大的升幅（very significant increase）。

韋廉信稱政府同樣意識到，目前有大量學生無法按時重返面授課堂。他表示政府下一步將進行評估，決定如何盡可能安排所有學生重返校園。韋廉信又指不排除會延長上課時間，以幫助停課多時的學生追上課堂進度。

據悉，英國政府將實施非強制性檢測措施，小學生將每周在家進行兩次新冠病毒檢測，而中學生及大學生就需在返校兩周内現場進行3次檢測，其後也會獲發家庭檢測工具。

責任編輯：鄭錦玲

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