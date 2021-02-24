【財政預算案2021】財政預算案擴大對中小企支援　中小企如何增現金流及拓展市場？

▲ 消息人士透露，中小企融資擔保計劃預留1830億元以作擔保，當中的百分百擔保特惠貸款在過去批出2.7萬宗。

新一份財政預算案出台，消息人士透露，中小企融資擔保計劃預留1830億元以作擔保，當中的百分百擔保特惠貸款在過去批出2.7萬宗，平均每宗申請批出150萬元。今次預算案上限增至600萬元，若以8年償還年期和2.75厘計算，加上「還息不還本」的安排，企業平均每月還款金額為11,458元。

BUD專項基金增哪些國家及地區？

BUD專項基金加碼15億元，據消息人士透露，該基金目前未用儲備剩餘23億元，過去一年接獲1萬個申請，而包括行政費在內已使用20億元，尤以鐘錶、衣物及服飾等類別的相關企業申請最多。

【消費優惠】品牌優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【香港製造】美國產地來源標記新規定 世貿將成立專家組審理爭端

疫情之下愈來愈多網上展覽，他又指，將基金範疇擴至容許參與網上展覽，惟強調視乎該展覽過往經歷和舉辦的規模，而決定是否列入其中一個容許的範疇。

今次由20個經濟體增至37個經濟體，以涵蓋所有與香港已簽署促進和保護投資協定的經濟體。他透露，新增經濟體包括：日本、南韓、德國、法國、英國、意大利和阿聯酋。

責任編輯：馬意文