【財政預算案2021】創科業界：支援措施無新意　僅對現行措施「加碼」

▲ 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑及香港科學園科培網絡會長李治緯接受本報訪問時均表示，是次財政預算案對於創科而言整體幾乎沒有新措施，大多僅是針對現有對措施「加碼」。

財政預算案2021今（24日）出爐，財政司司長陳茂波指出，政府在過去3年放過千億元支持發展創科。其中在支援科技業方面，財政預算案2021提到會繼續透過「公營機構試用計劃」、「科技券」、「再工業化資助計劃」等，支援企業或生產商將研發成果實踐和商品化，使用科技服務提升生產力或業務流程。不過是次在措施對創科業界的支援是否充足？

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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑及香港科學園科培網絡會長李治緯接受本報訪問時均表示，是次財政預算案對於創科而言整體幾乎沒有新措施，大多僅是針對現有對措施「加碼」。

方保僑批評，是次措施對支援科技業界的力度不足，預算案中僅提到「創新及科技基金」將連續兩年向基金每年注資47.5億元，支持旗下17個資助計劃及50多個研發實驗室未來三年的工作，但是就未有詳細指出有哪些資助計劃。他表示，現時僅估計會有科技券在內，而另一較反應熱烈的「遙距營商計劃」（D-Biz）則未有公布新消息。

他又指出，政府過往一年在抗疫方面開支不少，加上未來還需要繼續投放資金在疫情防控措施上，所以今次預算案的措施都較少「派糖」紓困方案。

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此外，預算案還提到，科技園公司和數碼港會向「科技企業投資基金」及「數碼港投資創業基金」，分別注資3.5億元和2億元，惟李治緯認為，這兩個基金申請門檻較高，園區內可受惠的公司僅佔少數。而管理這些投資項目的行政成本很高，在每個科技範疇的公司數量有一定限制。所以他建議：「政府可另設計劃，將投資方式簡化，用較少的金額投資更多的項目。」

李治緯則表示，政府應在維持現有政策的同時，降低申請門檻，令更多創新科技公司能夠在現有的框架下受惠。

記者：張寶燕