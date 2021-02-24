【財政預算案2021】智方便登記人數僅7萬　將陸續擴大政府公共電子服務

▲ 有科技相關業界人士認為，目前「智方便」服務登記數目偏低，若要普及使用仍需要一段時間。

政府於今（24日）發表新一份財政預算案，財政司司長陳茂波提及，未來各項政府服務將會廣泛採用「智方便」平台，並會研發企業版的「智方便」數碼身分認證平台。有科技相關業界人士認為，目前該服務登記數目偏低，若要普及使用仍需要一段時間。

政府去年底推出的一站式個人化數碼服務平台「智方便」應用程式，現時提供26項政府部門、煤氣、電力公司等公用事業服務，包括兩電一煤、申領駕駛執照、郵政服務等。據消息人士透露，截止現時服務已有7萬登記帳戶。

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智慧城市聯盟資訊科技管理委員會主席龐博文認為，該服務推出時間並不長，需要更多時間去吸納新用戶。他又認為，疫情下電子支付、網上銀行等服務興起，市民開始習慣採用電子流程處理個人事務，隨著政府日後開通更多服務和功能，例如電子針卡及預約疫苗服務等，相信未來會有更多市民願意登記服務。龐續指，「智方便」是推動智慧城市的重要基礎，將能帶動發展相關配套。

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不過，有見近日公眾對於抗疫追蹤App「安心出行」保障個人資料私隱方面存有疑慮，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，「智方便」雖然將會涵蓋愈來愈多的政府服務，但是由於需要採用實名制登記，加上：「香港有逾750萬人口，現時智方便登記數僅7萬，即是連1%都無。」，所以估計在推動應用程式普及化時將會有一定難度。

記者：張寶燕、李寶如