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【外賣商機】Uber Eats農曆新年訂單按年增5成　港人多支持中小型食肆

商業 18:34 2021/02/24

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Uber Eats透露，今年於新春期間的訂單按年增長5成。（資料圖片）

疫情下不少港人在家慶祝農曆新年，有利外送平台的生意。Uber Eats透露，今年於新春期間（2月12至16日）的訂單按年增長5成，當中不乏大額訂單，同時揭示過去一年的訂單數據，尤其是社交隔離措施生效期間，平台上的中小型食肆訂單增加高達4倍。

【外賣商機】港人願花費於訂購外賣　去年每月外賣消費平均1324元

【MOS Burger】MOS Burger回應不設晚市堂食原因　一文看清優惠及新產品（更新）

Uber Eats發現，港人在疫情期間吃得更健康，過去一年在政府實施堂食限制期間，平台的健康食品訂單量攀升8倍，包括純素、素食及健康食品。而疫情下無法去旅行，不少港人訂購日本、越南和台灣美食，當中日本菜訂單更比去年同期增長10倍。

Uber Eats也留意到香港人普遍提早晚飯時間至傍晚 6 時，以及每次點餐多選了22%的餐點數量，足證不少在家工作的上班族，利用外送平台與家人共享晚飯時光。

Uber Eats登陸青衣　送餐及自取均有優惠

此外，Uber Eats宣布登陸青衣，是今年擴展的第一個地區，加盟餐廳包括賓墟冰室、金裝燉奶佬餐廳、六記、上泰等。Uber Eats 香港總經理Elisa Janiec表示，會與各合作餐廳、送餐夥伴及整個飲食業緊密合作，希望為每個香港人帶來便利美食外送的理念。

為慶祝Uber Eats登陸青衣，送餐及自取均有優惠：
•　現有用戶於青衣下單滿120元，輸入優惠碼 「TYFD」，即享無限次免送餐費優惠
•　現有用戶邀請朋友於Uber Eats成功下單，可享40元優惠，受邀請新用戶首兩個訂單可享60元優惠
•　新用戶於青衣下單滿150元，輸入優惠碼 「UETY」首單即享100元優惠

【逆市擴張】壽司郎屯門店2月26日開幕　再傳DONKI屯門市廣場開新店

責任編輯：朱悅瀅

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