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【新股IPO】途虎養車擬今年赴美上市　估值高達295億　騰訊紅杉有份投資

股樓投資 18:41 2021/02/24

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近期美國熱炒，同時亦吸引了不少內地企業轉戰到美國上市。稍早前有傳內地綫上汽車服務平台途虎養車有意今年在美國上市，據外電引述消息報道，途虎養車選擇在美國上市主要是看中其流動性較好，以及有更多同類型的公司在美國掛牌。

不過，自初次傳出途虎養車計劃上市，已旋即遭公司否認，表明現金流充裕，沒有上市計劃。

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此外，消息並指，途虎養車在最新一輪融資中籌得3億至4億美元，並由公司現有投資者騰訊 （00700） 及紅杉資本領投。目前途虎養車估值已高達38億美元。

彭博早前報道，騰訊及高盛（GS.US） 有份投資的內地線上汽車服務平台「途虎養車」正尋求新一輪融資，最少籌集2億美元（約15.6億港元）。

攜程最快4月來港上市你抽唔抽　傳集資最多156億元 市值達1791億元 招股前告訴你五大不可不知，見【下一頁】

途虎養車成立於2011年，主要從事內地汽車售後市場的主要市場參與者之一，可容許車主購買服務及零件，並於實體店安裝，公司現時在內地有逾1.3萬家店舖。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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