【收息股】大和：煤氣8月有機會加煤氣費　明年有望恢復「十送一」紅股政策

▲ 大和料煤氣今年核心盈利料有近兩成增長，2022年更有望恢復「十送一」紅股政策。

隨本港政府官員接種疫苗，本港經濟有望再度重啟，社交距離限制將逐步放寬。券商大和指，隨本港接種疫苗程序展開，煤氣 （00003） 今年核心盈利料有近兩成增長，2022年更有望恢復「十送一」紅股政策，重申煤氣「跑贏大市」評級，目標價13元。

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大和指，雖然政府於去年底收緊社交距離限制措施，但去年11月及12月本港燃氣消耗量卻錄得5%至6%增長，較市場估計為高，因此調高2020年度本港燃氣消耗量預測，由原本預期下跌3.5%，調整至跌2.7%，2021年度燃氣消耗量由原本增長6%，升至增長6.4%。

隨廣東及澳門逐步放寬隔離限制，加上與新加坡的「旅遊氣泡」可能重啟，大和料會帶動更多旅客來港，對今年售氣量更具信心。

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國際油價近日在通脹預期升溫下反彈，市場預期今年布蘭特期油平均達58美元，加上市場流動性充裕，大和認為，煤氣於今年8月有可能加煤氣費，基本收費升2.3%，這對煤氣的原油燃氣及新能源等業務有利。

大和調高今年每股盈利增長1%，以反映城市燃氣銷售增加，及油價反彈因素。

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編輯：陳韻妍