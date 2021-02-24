【納米樓悲歌】港夫婦300多萬 購入177呎納米樓 屈喺廚房食飯 上床隨時中「頭獎」

香港寸金呎土，樓價一直攀升至「離地價」，令一班沒有「父幹」又想置業的年輕人難上加難。然而有發展商看準時機，由2010起推出實用面積260平方呎以下的納米樓，在這11年間大約推出了約八千多個的納米樓，而納米樓亦成為了年輕人上車的好機會。這些納米樓呎價普遍都很高，自政府在2019年推出「按揭保險計劃」後，納米樓需求大大急跌，業主只好忍痛虧本轉讓。

日前，《東張西望》走訪多個納米樓參觀，例如：「屯門．弦海」162呎單位、「鰂魚涌 君豪峰」218呎單位，還訪問了以300多萬購入位於大角咀「利奧坊．曉岸」的177呎納米樓的業主Kelly。

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樓市小陽春也無用 納米樓仍然不濟 持貨4年微蝕走人 【見下頁】

Kelly和丈夫於3、4年前以300多萬購入位於大角咀的利奧坊‧曦岸一個連平台的特色單位，面積約177呎，屋內的設施一眼看盡。納米樓最大的難處是收納空間甚少，Kelly表示，家中的日用品快要用完或已用完才會去購買、不會囤積。

幸好，納米樓的優點是樓底高，可向高空發展放置組合家具。Kelly納米之家樓底高3.5米，可放兩層設計。不過，如果個子比較高，隨時中「頭獎」。Kelly說：「為了家中閣樓的高度設計，特別量度過自己與丈夫的身高，恰好他站起來不會撞到頭，但是爬到上層的床時，要小心一點。」

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由於納米樓面積小，客廳也是飯廳，用餐時需用升降地台來打開桌子，不過有時為了快點食飯 Kelly與丈夫寧願在廚房煮完、廚房吃飯。起碼不用搬來搬去，順道在廚房洗手盆清潔。在設計閣樓的天花燈時，Kelly購買一些很薄的燈，當撞到頭時不會太痛。她說：「之前已經換了2盞燈，有一盞燈很亮很美但很高，容易撞到頭，所以現在換成扁一點的燈。」

Kelly坦言單位面積太小，對「舒服」二字有點保留，但勝在「麻雀雖小，五臟俱全」，她現在也打算放售。節目中訪問了地產界 KOL Jimmy 對納米樓的看法，可是他的言論惹起網民熱烈回應。有網民認為 Jimmy 的意見是幫不到人，網民說：「10年以上叫舊樓？沒事嗎？新樓管理費都蝕死你啦！」、「很多KOL 無樓都拍片推介、分析新樓盤。我明白的，大家搵食」和「現在買樓怎麼會這麼容易有回報？」

市區納米樓撻訂重售 發展商竟然無加價 賣得平過３年多前 【見下頁】

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責任編輯：陳頌潔