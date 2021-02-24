  • 21°C
香港時間 : 2021224日 (三) 22:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【納米樓悲歌】港夫婦300多萬 購入177呎納米樓 屈喺廚房食飯 上床隨時中「頭獎」

股樓投資 22:02 2021/02/24

分享：

香港寸金呎土，樓價一直攀升至「離地價」，令一班沒有「父幹」又想置業的年輕人難上加難。然而有發展商看準時機，由2010起推出實用面積260平方呎以下的納米樓，在這11年間大約推出了約八千多個的納米樓，而納米樓亦成為了年輕人上車的好機會。這些納米樓呎價普遍都很高，自政府在2019年推出「按揭保險計劃」後，納米樓需求大大急跌，業主只好忍痛虧本轉讓。

日前，《東張西望》走訪多個納米樓參觀，例如：「屯門．弦海」162呎單位、「鰂魚涌 君豪峰」218呎單位，還訪問了以300多萬購入位於大角咀「利奧坊．曉岸」的177呎納米樓的業主Kelly。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

樓市小陽春也無用　納米樓仍然不濟　持貨4年微蝕走人  【見下頁

Kelly和丈夫於3、4年前以300多萬購入位於大角咀的利奧坊‧曦岸一個連平台的特色單位，面積約177呎，屋內的設施一眼看盡。納米樓最大的難處是收納空間甚少，Kelly表示，家中的日用品快要用完或已用完才會去購買、不會囤積。

幸好，納米樓的優點是樓底高，可向高空發展放置組合家具。Kelly納米之家樓底高3.5米，可放兩層設計。不過，如果個子比較高，隨時中「頭獎」。Kelly說：「為了家中閣樓的高度設計，特別量度過自己與丈夫的身高，恰好他站起來不會撞到頭，但是爬到上層的床時，要小心一點。」

    點擊圖片放大
    +9
    +8

由於納米樓面積小，客廳也是飯廳，用餐時需用升降地台來打開桌子，不過有時為了快點食飯 Kelly與丈夫寧願在廚房煮完、廚房吃飯。起碼不用搬來搬去，順道在廚房洗手盆清潔。在設計閣樓的天花燈時，Kelly購買一些很薄的燈，當撞到頭時不會太痛。她說：「之前已經換了2盞燈，有一盞燈很亮很美但很高，容易撞到頭，所以現在換成扁一點的燈。」

Kelly坦言單位面積太小，對「舒服」二字有點保留，但勝在「麻雀雖小，五臟俱全」，她現在也打算放售。節目中訪問了地產界 KOL Jimmy 對納米樓的看法，可是他的言論惹起網民熱烈回應。有網民認為 Jimmy 的意見是幫不到人，網民說：「10年以上叫舊樓？沒事嗎？新樓管理費都蝕死你啦！」、「很多KOL 無樓都拍片推介、分析新樓盤。我明白的，大家搵食」和「現在買樓怎麼會這麼容易有回報？」

市區納米樓撻訂重售　發展商竟然無加價　賣得平過３年多前 【見下頁】 

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機人，

 

責任編輯：陳頌潔

按揭保險 納米樓 KOL 樓價 地產 東張西望

上一篇文章

【恒指季檢】恒指周五公布本年首次季檢結果 6大染藍熱門逐個捉

下一篇文章

【新股IPO】賽生藥業6600今日截飛 市傳超購1067倍 凍資2351億元 擬上限18.8元定價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位